«Разборки будут жесточайшие». Лукашенко узнал о проблемах известной компании «Реви Тар»

разобрался, что к чему. В этих сооружениях работают в числе прочего KFC и Burger King. Но Романчук рассказал Лукашенко о другом случае, а потом вообще началась путаница. REALTY.TUT.BY





Путаница на «Большом разговоре»

Экономист рассказал, что частный инвестор за свои деньги построил теннисные корты, но по решению Мингорисполкома его лишают права владеть объектами недвижимости и предписывают разрушить построенное.





— Получается абсурдная вещь для предпринимателя средней руки: вот его корты, вот дети, вот инфраструктура. Он готов академию тенниса построить на свои деньги, а чиновники мешают!





Президент спросил: по какой причине предпринимателя заставляют разрушить, если он получил все разрешения. И дальше пошла путаница.





Романчук сказал, что решение было принято горисполкомом из-за конфликта горисполкома и другой организации, а «Реви Тар Инвест» тут ни при чем.





Но по факту ни при чем тут Мингорисполком, потому что корты эти вообще находятся в Ратомке. Но этого на «Большом разговоре» сказано не было, и Лукашенко обратился к новому главе Минска Анатолию Сиваку.





— Это чудовищный пример, я даже поверить не могу, что это так. Человек получил разрешение, чего-то построил — в данном случае спортивный объект. А Шорец и ты (Сивак. — Прим. TUT.BY) продолжаешь это: приняли решение снести объект, разрушить. Я не могу представить, что в стране возможно.





Анатолий Сивак ответил, что ничего не знает об этом случае, и Лукашенко сказал Романчуку обратиться к главе Администрации президента. Президент пообещал дать результат по этому вопросу к 8 марта и предупредил экономиста о последствиях, если он дезинформировал людей в прямом эфире.





— Ты так изложил, что мне страшно становится. Это не государство, если это так происходит. Разборки будут жесточайшие. Это я тебе обещаю. Но я не верю, что это именно так, как ты говоришь.





Таким образом, в разговоре смешались две разные, но интересные истории. Вкратце расскажем о каждой.





История в Ратомке

Соучредитель «Реви Тара» Сергей Тарасюк в 2013 году купил дом с участком в Ратомке. Потом, по его словам, он законно объединил этот участок с несколькими соседними и открыл там агроусадьбу. Далее он решил сделать там еще и теннисные корты. Ждановичский сельсовет разрешил ему организовать их на земле с целевым назначением «для ведения личного подсобного хозяйства» (ЛПХ).





Агроусадьба с кортами работала уже несколько лет, после чего началась прокурорская проверка. По словам Сергея, она делала упор на нецелевое использование земельного участка. Бизнесмен с этим не соглашался, ссылаясь на указ президента, который позволяет использовать земли ЛПХ для организации спортивных площадок. Но суды он проиграл.





А потом к вопросу подключились местные власти. Как выяснилось, в 2013 году они зарегистрировали на него первый земельный участок (который потом объединился с соседними) в момент, когда он еще не прописался в доме, а был прописан в минской квартире. Но по закону это можно было делать только после регистрации в доме в Ратомке. Поэтому в 2017-м власть решила, что первый участок предоставлен Сергею незаконно, и через суд ему аннулировали регистрацию на него, а значит — и на все остальные.





— Так, а моя в чем вина? Я подал заявление, где было написано, что я прописан в Минске. Они же приняли документы и зарегистрировали, я-то откуда мог знать? — недоумевает бизнесмен.





В итоге ситуация подвисла в воздухе и получается, что агроусадьба и корты находятся на земле, которая предпринимателю не принадлежит. Сергей не понимает, почему за ошибку госоргана должен отвечать он, а не сотрудник госоргана, который не увидел нарушения.





История в Минске

Объекты «Реви Тара» работают в Минске на «Востоке» с 2005 года, на «Каменной Горке» — с 2014-го и 2015-го. Но в 2016 году Мингорисполком принял решение, которое отменяло все предыдущие решения мэрии относительно предоставления «Реви Тару» земельных участков и разрешения строительства на «Востоке» и «Каменной Горке».





Официальная причина — ошибки сотрудников мэрии при выдаче разрешительных документов на строительство 10−15 лет назад, которые выявил мониторинг Комитета госконтроля. «Реви Тар» посчитал решение абсурдным и попытался оспорить его в суде, но проиграл.





А в 2018 году Мингорисполком принял решение, согласно которому здания на «Каменной Горке» и «Востоке» признаются самостроями и подлежат сносу за счет застройщика. Правда, согласно решению, снести объекты на Притыцкого нужно было еще 1 сентября, но они работают и сегодня.





Потом Генпрокуратура опротестовала решения о сносе, но не решения о признании недействительными разрешений на проектирование и строительство объектов. В итоге Мингорисполком в конце 2018 года решил добиваться признания объектов самовольными постройками и предпринимать попытку отмены госрегистрации в суде.





Что из этого может получиться?

Из разговора Романчука и Лукашенко становится понятно, что президент подумал, что теннисные корты находятся в Минске, раз спросил об этом деле у главы столицы.





Но именно из-за этой недосказанности, скорее всего, Администрация президента изучит оба случая «Реви Тара» — и в Минске, и в Ратомке.



