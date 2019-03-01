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Ядерные державы Индия и Пакистан возобновили бои, есть жертвы

02.03.2019 16:15 — Разное | Партизан  
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С обеих сторон конфликта погибли мирные жители, есть раненые, разрушены жилые дома.


Карта раздела Кашмира между Индией и Пакистаном 

Утром в субботу, 2 марта, возобновились бои на границе Индии и Пакистана на спорной территории в Кашмире. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на чиновников.

Сказано, что по обе стороны от линии разграничения погибли по меньшей мере шесть и ранены шесть мирных жителей.

Индийские правоохранители сообщили, что мать и двое детей погибли от выпущенного снаряда со стороны Пакистана, который попал в жилой дом. Отец был тяжело ранен.

В то же время в Пакистане правительственный чиновник Умар Азам заявил, что индийские солдаты с использованием тяжелого вооружения "беспорядочно преследуют сельских жителей на границе" в Кашмире. По его словам с пакистанской стороны погиб подросток и ранены трое человек. Он добавил, что индийский обстрел разрушил несколько домов. 

27 февраля военно-воздушные силы Пакистана сбили два индийских военных самолета. В ответ на это ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16 после того и захватили в плен двоих пилотов. 1 марта одного пилота Пакистан освободил.

Кашмир - спорная область на северо-западе полуострова Индостан, исторически бывшее княжество в Гималаях. Раздел Кашмира не закреплен официальными соглашениями о границах, а сам регион является очагом напряжения между занимающими его странами, прежде всего Индией и Пакистаном - ядерными государствами, где у власти религиозно-националистические силы. 




 
 
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С обеих сторон конфликта погибли мирные жители, есть раненые, разрушены жилые дома.
 
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