Смотрите, в Мехико построили 200-метровый небоскреб по проекту выходцев из Беларуси

фейсбуке. Визуализацию здания можно увидеть на странице бюро в





сообщают naviny.by, 60-этажный небоскреб имеет высоту в 200 метров. Небоскреб расположился в деловом районе Санта Фе города Мехико. Здание стало одним из самых высоких в столице Мексики. Какnaviny.by, 60-этажный небоскреб имеет высоту в 200 метров.

Американский офис компании «Воробьев и партнеры» спроектировал десятки зданий, в том числе в Мексике. Белорусский же офис известен такими проектами, как катарский «Сокол», здание «Банка развития» и будущий комплекс на месте «БелЭкспо».



