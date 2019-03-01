Может ли таможня выиграть суд у белорусского бюджета?

рассказывал и на страницах «ЭГ» подробности этой истории. И вот в ней поставлена точка. Об этом ужеи на страницахподробности этой истории. И вот в ней поставлена точка.





Суть дела





Еще летом 2014 г. белорусские таможенные органы поставили под сомнение действительность сертификатов СТ-1, выданных на автомобили ПАО «ЗАЗ». Нет, речь идет не о легендарных «Запорожцах», а о китайских автомобилях, собранных на территории Украины.





Изначально ситуацию, как казалось, удалось уладить в ходе переговоров. Вины импортера тут не было, никакие документы он не подделывал и вел все дела добросовестно. Очевидно, что он и не имеет технической возможности, да и не обязан проверять обоснованность выдачи СТ-1 торгово-промышленной палатой другой страны на основании заявления и документов автопроизводителя. В странное положение его поставила украинская сторона. Сначала выдали заводу сертификат СТ-1 и предоставили белорусам. А потом наша таможня получила через украинских коллег из того же источника данные, по которому этот документ перестала признавать.





«Приговор» через годы





Более чем через три года, 17 ноября 2017 г. сертификаты таки объявили недействительными. И Мин­ской региональной таможней было вынесено решение о доначислении импортеру автомобилей налогов, пошлин, пени на общую сумму около 300 тыс. руб.





Автодилер, поставленный на грань выживания этим решением, пытался оспорить достаточно неоднозначные действия таможенных органов.





После того как позицию таможенников поддержал белорусский суд, импортер попытался взыскать ущерб с украинской стороны. Но, с точки зрения судов и органов этой страны, претензии предъявлять не за что. Они не считают, что сертификат недействительный.





Кто же выиграл?





Позиция судебных инстанций и государственных органов в этой истории вызывает много вопросов. Как-то получается, что самый большой ущерб от него понесет белорусский госбюджет.





В казну РБ поступило всего 4,56% от суммы таможенной пошлины и пени за ее несвоевременное перечисление. Остальные деньги уйдут в бюджеты наших партнеров по Таможенному союзу.





При этом бюджет потерял налог на прибыль на сумму пошлины. Кроме того, наша страна, скорее всего, лишится по итогам этого дела не самого мелкого налогоплательщика и больше десятка рабочих мест.





Особенно обидно, что госорганы других стран-участниц Таможенного союза (в т.ч. РФ) в подобной ситуации не стали аннулировать СТ-1 на такие же машины производства ПАО «ЗАЗ». Так что, к сожалению, «ответный платеж» в наш бюджет от россиян никогда не поступит. И налогоплательщиков своих в спорной ситуации они разорять не стали, и рабочие места сохранили.





Белорусский же дилер поставлен на грань остановки бизнеса штрафом, который почти полностью перечисляется в российскую казну.







