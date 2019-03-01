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Съехал с перил: в ТЦ «Галилео» мужчина упал с третьего этажа и разбился насмерть
В столичном торговом центре «Галилео» 1 марта разбился мужчина. О несчастном случае изданию «Наша Ніва»
Фото: Юлия Альгерчик
Как стало известно TUT.BY, это был несчастный случай. Компания из 6 человек отдыхала в ТЦ. Когда молодые люди спускались по лестнице вниз с третьего этажа, один из них решил съехать по перилам, но не удержался, упал вниз и разбился насмерть.
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В столичном торговом центре «Галилео» 1 марта разбился мужчина. О несчастном случае изданию «Наша Ніва» сообщили читатели.
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