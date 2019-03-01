Витебский маслоэкстракционный завод будет отапливаться шелухой от семечек

Установка парового котла типа RSF2000 мощностью 1,35 МВт позволит заводу экономить газ.





По расчетам, приведенным в отчете о воздействии на окружающую среду, после запуска твердотопливного котла задействовать один из газовых котлов придется только при понижении температуры атмосферного воздуха ниже -21 °C. Это, в свою очередь, даст экономию 895 000 кубометров газа в год.





Реконструкцию котельной Витебского маслоэкстракционного завода планируют провести в 2019—2020 года, работы должны занять шесть с половиной месяцев.





Сейчас проводятся общественные обсуждения отчета о воздействии на окружающую среду этого проекта модернизации.