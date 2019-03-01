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Витебский маслоэкстракционный завод будет отапливаться шелухой от семечек

02.03.2019 15:18 — Разное | Партизан  
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ОАО «Витебский МЭЗ» собирается дополнительно установить твердотопливный котел, который в качестве топлива будет использовать отходы производства предприятия — лузгу семечек подсолнуха.

Установка парового котла типа RSF2000 мощностью 1,35 МВт позволит заводу экономить газ.

По расчетам, приведенным в отчете о воздействии на окружающую среду, после запуска твердотопливного котла задействовать один из газовых котлов придется только при понижении температуры атмосферного воздуха ниже -21 °C. Это, в свою очередь, даст экономию 895 000 кубометров газа в год.

Реконструкцию котельной Витебского маслоэкстракционного завода планируют провести в 2019—2020 года, работы должны занять шесть с половиной месяцев.

Сейчас проводятся общественные обсуждения отчета о воздействии на окружающую среду этого проекта модернизации.
 
 
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ОАО «Витебский МЭЗ» собирается дополнительно установить твердотопливный котел, который в качестве топлива будет использовать отходы производства предприятия —...
 
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