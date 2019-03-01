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Белоруски установили рекорды и вышли в финал ЧЕ по легкой атлетике
Бегуньи Екатерина Корнеенко и Дарья Борисевич поставили личные рекорды и пробились в финал чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении в Глазго.
Об этом сообщили в
На проходящем в Глазго чемпионате Европы Екатерина Корнеенко установила новый личный рекорд (4:09,32) на дистанции 1500 метров. Она вышла в финальный забег с шестым временем. Новый личный рекорд установила и Дарья Борисевич. Она преодолела дистанцию за 4:08,31.
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Бегуньи Екатерина Корнеенко и Дарья Борисевич поставили личные рекорды и пробились в финал чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении в Глазго.
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