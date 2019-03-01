В Сирии идет штурм последнего анклава «Исламского государства»





Бойцы Сирийских демократических сил. Фото REUTERS/Aboud Hamam/File Photo





Руководитель пресс-службы СДС Мустафа Бали заявил, что они не остановятся пока не разобьют террористов и пообещал быстро завершить битву.





Маленький кусок провинции Дейр-эз-Зор – это вся территория, оставшаяся под контролем «ИД». По словам командиров СДС, сейчас боевики «ИД» окружены на территории площадью 700 на 700 метров. В свое время группировка захватила около 100-110 тыс. км территорий Сирии и Ирака, где проживали примерно 8 млн. человек.





Штурму последнего анклава «ИД» предшествовали массированные бомбовые удары международной коалиции.







