|
Первый трофей футбольного сезона в Беларуси уехал в Брест
02.03.2019 17:03 — Разное | Ежедневник
Брест">
Дмитрий Брушко, TUT.BY
В матче за Суперкубок, прошедшем 2 марта в Минске, обладатель Кубка Беларуси брестское «Динамо» обыграло чемпиона страны БАТЭ из Борисова – 3:1.
Уже в начале встречи игроки команд продемонстрировали, каким важным и принципиальным для них является матч-открытие футбольного сезона в Беларуси. Отсюда «цветник» карточек, который, однако, несмотря на накал, не стал красным.
«Динамовцы», игравшие более активно в первой половине встречи, первыми открыли счет. На 40-й минуте отличился их новобранец Лаптев, подстроившийся под передачу Витуса в штрафную – 1:0.
Вторую половину встречи более активно начали борисовчане. И им удалось сравнять счет с пенальти, назначенного за не бесспорное нарушение против Дубаича. Мяч в ворота брестского кипера Павлюченко на 49-й минут отправил французский легионер БАТЭ Мукам.
Когда, казалось, что игра перетечет в дополнительное время, в ход вступил случай. Навес Веретило в штрафную БАТЭ превратился в голевую срезку от головы борисовчанина Филиповича. Молодой вратарь БАТЭ Чичкан не сумел на него отреагировать и счет на 74-й минуте стал 2:1 в пользу Бреста.
Буквально через шесть минут разочарованные борисовчане «забыли» в своей штрафной Савицкого и тот головой сделал счет 3:1.
Напомним, что в прошлом году тоже в матче за Суперкубок играли эти команды и «Динамо-Брест» было сильнее оппонента, выиграв со счетом 2:1.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче за Суперкубок, прошедшем 2 марта в Минске, обладатель Кубка Беларуси брестское «Динамо» обыграло чемпиона страны БАТЭ из Борисова – 3:1.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)