Первый трофей футбольного сезона в Беларуси уехал в Брест

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Дмитрий Брушко, TUT.BY Брест">

В матче за Суперкубок, прошедшем 2 марта в Минске, обладатель Кубка Беларуси брестское «Динамо» обыграло чемпиона страны БАТЭ из Борисова – 3:1.

Уже в начале встречи игроки команд продемонстрировали, каким важным и принципиальным для них является матч-открытие футбольного сезона в Беларуси. Отсюда «цветник» карточек, который, однако, несмотря на накал, не стал красным.

«Динамовцы», игравшие более активно в первой половине встречи, первыми открыли счет. На 40-й минуте отличился их новобранец Лаптев, подстроившийся под передачу Витуса в штрафную – 1:0.

Вторую половину встречи более активно начали борисовчане. И им удалось сравнять счет с пенальти, назначенного за не бесспорное нарушение против Дубаича. Мяч в ворота брестского кипера Павлюченко на 49-й минут отправил французский легионер БАТЭ Мукам.

Когда, казалось, что игра перетечет в дополнительное время, в ход вступил случай. Навес Веретило в штрафную БАТЭ превратился в голевую срезку от головы борисовчанина Филиповича. Молодой вратарь БАТЭ Чичкан не сумел на него отреагировать и счет на 74-й минуте стал 2:1 в пользу Бреста.

Буквально через шесть минут разочарованные борисовчане «забыли» в своей штрафной Савицкого и тот головой сделал счет 3:1.

Напомним, что в прошлом году тоже в матче за Суперкубок играли эти команды и «Динамо-Брест» было сильнее оппонента, выиграв со счетом 2:1.