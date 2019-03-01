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Топливо на АЗС в Беларуси с 3 марта подорожает на 1 копейку
Фото: sb.by
Стоимость бензина АИ-92-К5-Евро будет 1,45 рубля, АИ-95-К5-Евро - 1,56 рубля, АИ-98-К5-Евро - 1,77 рубля, ДТ - 1,56 рубля.
По данным "Белнефтехима", в феврале нынешнего года в сравнении с февралем прошлого года стоимость на нефть для нашей страны в долларовом эквиваленте выросла на 13%, в то время как цены на топливо увеличились на 9%.
Изменение стоимости осуществляется не только на основании изменившейся конъюнктуры нефтяного рынка, но и с учетом изменения других ценообразующих факторов - налоговой нагрузки, курса национальной валюты.
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Изменение стоимости осуществляется не только на основании изменившейся конъюнктуры нефтяного рынка.
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