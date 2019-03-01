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В ТЦ "Галилео" мужчина упал с третьего этажа и разбился насмерть
Фото: Юлия Альгерчик
Как стало известно TUT.BY, это был несчастный случай. Компания из 6 человек отдыхала в ТЦ. Когда молодые люди спускались по лестнице вниз с третьего этажа, один из них решил съехать по перилам, но не удержался, упал вниз и разбился насмерть.
Как сообщает Следственный комитет, по данному факту проводится проверка, следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины. Изъяты записи камер видеонаблюдения. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины.
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