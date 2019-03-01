"Симпатичная, худенькая чиновница". Феминисток возмутили заявления Лукашенко



Республиканский новогодний бал. Фото: president.gov.by

«У нас это единицы. Не потому, что я не доверяю женщинам (я как раз больше, чем мужикам доверяю). Но мне жалко женщину, когда она на плечи кладет такую ношу. Поэтому хотелось бы, чтобы вы к этому были готовы. Но спрос же одинаков будет со всех. Нужен результат».

во время «Большого разговора» пожелал белорусским женщинам рожать больше детей, хотя и заявил, что в стране есть проблемы с мужчинами:– подчеркнул он.Вообще к женской тематике Лукашенко возвращался всю конференцию. Так он рассказал, как заставлял чиновниц, в частности главу своей Администрации, сниматьи надевать, чтобы танцевать на балу.– отметил президент.Своеобразное отношение у главы государства проявляется не впервые. 31 августа 2018 года, принимая кадровые решения, он отметил, что пока в Беларуси мало женщин, управляющих районами.А к женщинам, возглавляющих государства, Лукашенко вообще относился как к какой-то причуде. Например, если президентские выборы в Грузии в прошлом году выиграла, он заявил:Комментируя корреспонденту Belsat.eu заявления Лукашенко, феминистказаявила, что он «абсолютно не умеет, не хочет и не считает нужным фильтровать то, что допустимо в дружеских беседах, и то, что абсолютно недопустимо как высказывание публичной личности, тем более публичной личности как президент, в официальном публичном высказывании». По её мнению, женщины в такой ситуации выступают как профессионалки своего дела и публичные личности.– говорит собеседница.Вместе с тем, добавила Анастасия Захаревич, такие высказыванияЛукашенко,То же самое касается и красоты или не красоты.подытожила она.Но, по мнению Анастасии, подобный традиционный дискурс, когда женщин оценивают по каким-то характеристикам, которым они должны соответствовать в отношении красоты или рождения детей, будет и впредь оставаться в белорусском публичном пространстве, потому что поводов для исчезновения таких высказываний не видно.