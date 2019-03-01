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"Симпатичная, худенькая чиновница". Феминисток возмутили заявления Лукашенко

02.03.2019 15:51 — Разное | UDF  
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Республиканский новогодний бал. Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко во время «Большого разговора» 1 марта дал много советов женщинам. Рассказываем, что с ними не так.

Александр Лукашенко во время «Большого разговора» пожелал белорусским женщинам рожать больше детей, хотя и заявил, что в стране есть проблемы с мужчинами: «Женщины рожать не хотят, мужиков нет, от которых рожать».

«Если бы женщины рожали по трое детей, это было бы счастье для страны. Без этого быть трагедии», – подчеркнул он.

Вообще к женской тематике Лукашенко возвращался всю конференцию. Так он рассказал, как заставлял чиновниц, в частности главу своей Администрации Наталью Кочанову, снимать «свои штаны деловые» и надевать «длинные платья», чтобы танцевать на балу.

«Ну, говорю, теперь будешь с Румасом танцевать. Ну они и начали тренироваться с Румасом. Потом я думаю, почему с Румасом? Кочанова симпатичная, худенькая, в отличие от многих наших женщин-чиновниц, пусть с военным, а Румас – с симпатичной девочкой», – отметил президент.

Своеобразное отношение у главы государства проявляется не впервые. 31 августа 2018 года, принимая кадровые решения, он отметил, что пока в Беларуси мало женщин, управляющих районами.

«У нас это единицы. Не потому, что я не доверяю женщинам (я как раз больше, чем мужикам доверяю). Но мне жалко женщину, когда она на плечи кладет такую ношу. Поэтому хотелось бы, чтобы вы к этому были готовы. Но спрос же одинаков будет со всех. Нужен результат».


А к женщинам, возглавляющих государства, Лукашенко вообще относился как к какой-то причуде. Например, если президентские выборы в Грузии в прошлом году выиграла Саломе Зурабишвили, он заявил: «Президентом впервые избрана женщина в Грузии, да и на постсоветском пространстве, и это, может быть, хороший опыт, посмотрим. И Беларусь, наше общество будет внимательно присматриваться к вашему опыту».

Комментируя корреспонденту Belsat.eu заявления Лукашенко, феминистка Анастасия Захаревич заявила, что он «абсолютно не умеет, не хочет и не считает нужным фильтровать то, что допустимо в дружеских беседах, и то, что абсолютно недопустимо как высказывание публичной личности, тем более публичной личности как президент, в официальном публичном высказывании». По её мнению, женщины в такой ситуации выступают как профессионалки своего дела и публичные личности.

«Это не дружеская встреча, где можно обсуждать, кому что надевать и кому как танцевать», – говорит собеседница.

Вместе с тем, добавила Анастасия Захаревич, такие высказывания «абсолютно в стиле» Лукашенко, «потому удивляться нечему, но возмущаться есть чему». То же самое касается и красоты или не красоты.

«Она (публичная женщина. – Belsat.eu) должна оцениваться по своим делам, по профессиональным качествам, а не по тому, насколько у нее красивые глаза, губы, одежда или что-то еще», – подытожила она.

Но, по мнению Анастасии, подобный традиционный дискурс, когда женщин оценивают по каким-то характеристикам, которым они должны соответствовать в отношении красоты или рождения детей, будет и впредь оставаться в белорусском публичном пространстве, потому что поводов для исчезновения таких высказываний не видно.

 
 
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Александр Лукашенко во время "Большого разговора" 1 марта дал много советов женщинам.
 
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