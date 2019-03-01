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Лукашенко выразил соболезнования в связи с кончиной Жореса Алферова

02.03.2019 15:44 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования родным и близким академика Российской академии наук, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"С чувством глубокой скорби Беларусь восприняла известие о смерти Жореса Ивановича Алферова. Ушел из жизни великий сын белорусской земли, выдающийся ученый нашей эпохи, нобелевский лауреат, известный общественный деятель", - говорится в соболезновании.

Глава государства подчеркнул, что, олицетворяя собой высокие идеалы добра и справедливости, Ж.Алферов заслужил высокое признание земляков и мировой общественности.

 "В Беларуси его любили по-настоящему, и он с особой любовью всегда относился к своей Родине. Мы навсегда запомним его как истинного патриота, человека с широкой душой и большим сердцем. Присущие Жоресу Ивановичу широта взглядов и интересов, необычайное трудолюбие и активная жизненная позиция стали достойным примером для соотечественников", - отметил Александр Лукашенко. 

"В этот горестный день выражаю искренние соболезнования по поводу этой невосполнимой утраты родным и близким. Светлая память о Жоресе Ивановиче навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в соболезновании.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования родным и близким академика Российской академии наук, лауреата Нобелевской премии Жореса...
 
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