СК устанавливает обстоятельства гибели мужчины в минском торговом центре

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек минувшей ночью упал с третьего этажа торгового центра "Галилео" в Минске и получил травмы, несовместимые с жизнью. Эту информацию БЕЛТА подтвердили в Следственном комитете.

По данным следствия, в ночь с 1 на 2 марта 28-летний мужчина в ТЦ "Галилео" на лестничном пролете съезжал вниз по перилам, упал и смертельно травмировался. Следователи проводят проверку. Изъяты записи камер видеонаблюдения, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-