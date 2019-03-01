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СК устанавливает обстоятельства гибели мужчины в минском торговом центре

02.03.2019 17:28 — Разное | БелТА  
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2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек минувшей ночью упал с третьего этажа торгового центра "Галилео" в Минске и получил травмы, несовместимые с жизнью. Эту информацию БЕЛТА подтвердили в Следственном комитете.

По данным следствия, в ночь с 1 на 2 марта 28-летний мужчина в ТЦ "Галилео" на лестничном пролете съезжал вниз по перилам, упал и смертельно травмировался. Следователи проводят проверку. Изъяты записи камер видеонаблюдения, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек минувшей ночью упал с третьего этажа торгового центра "Галилео" в Минске и получил травмы, несовместимые с жизнью. Эту...
 
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