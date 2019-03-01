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Фанаты бресткого "Динамо" сломали трибуну, празднуя гол Лаптева
02.03.2019 17:50 — Разное | Виртуальный Брест
Болельщики бросились обнимать футболиста, а на газон полетели петарды. Болельщики брестского футбольного клуба "Динамо", празднуя гол Дениса Лаптева в ворота Борисовского БАТЭ в Суперкубке, сломали трибуну, сообщает корреспондент Sputnik.
Матч за Суперкубок Беларуси по футболу между "Динамо-Брест" и БАТЭ принимает столичный стадион "Минск".
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Болельщики бросились обнимать футболиста, а на газон полетели петарды. Болельщики брестского футбольного клуба "Динамо", празднуя гол Дениса Лаптева в ворота...
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