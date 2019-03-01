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В Бресте открылась выставка фото «Малая родина в объективе»

02.03.2019 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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2 марта 2019 года в Брестском областном краеведческом музее в 14-й раз открылась фотовыставка «Малая родина в объективе».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63972.php

В Бресте открылась выставка фото «Малая родина в объективе»

Учащиеся 25 учреждений образования представили зрителям 158 фоторабот. Бушующий в небе ураган подсвеченных солнцем облаков. Любимые места родного города, снятые в разное время суток и в разные поры года. Белорусские водные просторы. Яркие цветочные композиции, весенние и осенние. Дикие птицы и животные, которых будущие фотомастера застали на водной глади или на поляне старого леса.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63972.php

В Бресте открылась выставка фото «Малая родина в объективе»

Выступая перед ребятами, известный брестский фотограф Николай Припотнев призвал их фотографировать родной город, который меняется на глазах. Что-то разрушается и уходит в небытие, что-то появляется, чтобы сделать Брест еще красивее и уютнее. Фотоаппарат в умелых руках останавливает момент, сохраняет его для будущих поколений или в истории семьи.

 
Теги: Брест
 
 
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  2 марта 2019 года в Брестском областном краеведческом музее в 14-й раз открылась фотовыставка «Малая родина в объективе». Учащиеся 25 учреждений образования...
 
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