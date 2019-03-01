В Бресте открылась выставка фото «Малая родина в объективе»

2 марта 2019 года в Брестском областном краеведческом музее в 14-й раз открылась фотовыставка «Малая родина в объективе».



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Учащиеся 25 учреждений образования представили зрителям 158 фоторабот. Бушующий в небе ураган подсвеченных солнцем облаков. Любимые места родного города, снятые в разное время суток и в разные поры года. Белорусские водные просторы. Яркие цветочные композиции, весенние и осенние. Дикие птицы и животные, которых будущие фотомастера застали на водной глади или на поляне старого леса.



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Выступая перед ребятами, известный брестский фотограф Николай Припотнев призвал их фотографировать родной город, который меняется на глазах. Что-то разрушается и уходит в небытие, что-то появляется, чтобы сделать Брест еще красивее и уютнее. Фотоаппарат в умелых руках останавливает момент, сохраняет его для будущих поколений или в истории семьи.