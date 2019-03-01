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Фестиваль детского творчества «Мамочке посвящается…» прошёл в СШ № 28 г. Бреста

02.03.2019 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Очень скоро к нам придёт прекрасный весенний праздник – Международный женский день 8 Марта. Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что, прежде всего, это праздник наших мам – самых добрых и нежных на свете. Именно им в субботний мартовский день посвятили своё творчество учащиеся начальных классов СШ № 28 г. Бреста, а для них – просто сыновья и дочери, самые родные и любимые.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63970.php

Фестиваль детского творчества «Мамочке посвящается…» прошёл в СШ № 28 г. Бреста

Дети всегда щедры на талант и искренность, особенно тогда, когда адресуют своё творчество родным людям.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63970.php

Фестиваль детского творчества «Мамочке посвящается…» прошёл в СШ № 28 г. Бреста

В этот день ни в зале, ни на сцене не было равнодушных. Зрители тепло и радостно встречали каждое выступление, будь то песни, танцы, акробатические номера или декламация стихов. А дети старались! Каждый номер был ярким и запоминающимся, и это не удивительно, ведь для участия в фестивале были отобраны самые лучшие детские выступления. Например, такие, как «148 принцев» в ярком исполнении вокальной группы 3 «Б» класса и зажигательная «Чика-Рика», которую подарили зрителям девчата из 3 «В» класса вместе с классным руководителем – Дарьей Александровной Гендель.

 
Теги: Брест
 
 
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  Очень скоро к нам придёт прекрасный весенний праздник – Международный женский день 8 Марта. Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что, прежде всего, это праздник...
 
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