Вот такой автомобиль появился в МООП (молодёжный отряд охраны правопорядка) в Бресте, пишут в социальных сетях. Оказывается, такого нет - это очередной фейк.



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Движение Молодежных отрядов охраны правопорядка объединяет порядка 16 тысяч юношей и девушек. На территории Беларуси сегодня действует 691 отряд МООП.



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Члены МООП участвуют в охране правопорядка совместно с сотрудниками правоохранительных органов, обеспечивают общественный порядок во время проведения массовых мероприятий.