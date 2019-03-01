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Видели, как выглядит автомобиль для МООП? Но на самом деле это "фотошоп"

02.03.2019 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Вот такой автомобиль появился в МООП (молодёжный отряд охраны правопорядка) в Бресте, пишут в социальных сетях. Оказывается, такого нет - это очередной фейк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63969.php

Видели, как выглядит автомобиль для МООП? Но на самом деле это "фотошоп"

Движение Молодежных отрядов охраны правопорядка объединяет порядка 16 тысяч юношей и девушек. На территории Беларуси сегодня действует 691 отряд МООП.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63969.php

Видели, как выглядит автомобиль для МООП? Но на самом деле это "фотошоп"


Члены МООП участвуют в охране правопорядка совместно с сотрудниками правоохранительных органов, обеспечивают общественный порядок во время проведения массовых мероприятий.

 
Теги: Брест
 
 
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  Вот такой автомобиль появился в МООП (молодёжный отряд охраны правопорядка) в Бресте, пишут в социальных сетях. Оказывается, такого нет - это очередной фейк. ...
 
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