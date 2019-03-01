Факты и размышления о пограничных культурно-этнических регионах Брестчины. Часть 8 - СССР





1951

Образован Брестский ремонтно-механический завод (ныне «Брестгазоаппарат»)

1953-1959

Строительство нового мясокомбината

1955-1959

Брестскую областную организацию коммунистической партии Белоруссии возглавлял П. М. Машеров — будущий первый секретарь ЦК КП Белоруссии.



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1956

Создана Брестская мебельная фабрика на базе действовавшей тогда артели «Стахановец». На экраны выходит фильм «Бессмертный гарнизон» о защитниках Брестской крепости по сценарию Константина Симонова. Открыт музей героической обороны Брестской крепости.

1957

Выходит книга «Брестская крепость» советского писателя Сергея Сергеевича Смирнова, прославлявшая подвиг защитников крепости. Выходит документальный фильм «Герои Бреста». Завершение очередной реконструкции вокзала



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1958

Деревни Березовка, Ковалево, Южный городок, Адамково и Лысая Гора вошли в городскую черту.

1959

В Бресте проживает 70 тыс. жителей. Достигнут довоенный уровень. Открыт кинотеатр «Мир»



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1960

Начал работать Брестский ковровый комбинат.



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В 1960-е годы сооружен новый мост через Мухавец, построен родильный дом, начала работать областная студия телевидения. Спектакль «Брестская крепость» был показан в Москве на сцене кремлевского театра. За четверть века спектакль был показан около тысячи раз.

1962

Брест посетил Н.С.Хрущев, оставивший в истории города свой след.



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В тот год Н.С.Хрущев приехал на очередную охоту и провел совещание с руководством области и города, на котором был задан обычный вопрос: «Какие есть проблемы у руководителей области и города?» Проблему обозначил молодой вице- мэр (заместитель председателя горисполкома, ему было 34 года) Леонид Антонович Коршук – город рос быстро, рабочих мест не хватало, и постоянно возникали вопросы с трудоустройством. Никита Сергеевич, не откладывая решение вопроса на потом, дал указание своим помощникам готовить вопрос о начале строительства в Бресте двух заводов. Дело в том, что уже была готова документация на строительство завода измерительных приборов и электролампового завода, но эти заводы должны были строиться в другом городе другой республики.

Так была решена судьба двух, на тот момент, градообразующих предприятий города. Правда, обкомовские руководители впоследствии не преминули упрекнуть молодого вице мэра – дескать, почему высовываешься: есть кому ставить вопросы главе государства.

На этих заводах работала практически половина трудоспособного населения города. Почти каждый житель Бреста в 60-е и 70-е годы прошел трудовую школу на БЭМЗе (Брестском электромеханическом заводе) и электроламповом заводе («лампочке»).

1963

Начало строительства завода электроизмерительных приборов (впоследствии БЭМЗ) на месте форта № 3.

1965

Начало строительства электролампового завода. Утвержден новый генеральный план развития города. Открыт памятник в честь войск освобождавших Брест. Площадь свободы.

8 мая Брестской крепости присвоено звание «крепость-герой».

1966

Открыт Брестский инженерно-строительный институт (БИСИ, БПИ, БрГТУ). Здание построено на землях деревни Крушина. На балтийском заводе был спущен на воду танкер «Герои Бреста». Школьники 60-х годов помнят многочисленные акции по сбору металлолома на танкер «Герои Бреста». Началось строительство жилого микрорайона «Восток».

1968

Вулька-Подгородская, Речица, Тришин вошли в черту города.

август - Чехословацкие события: «ввод советских войск в связи с просьбой об оказании братской помощи».

Я проводил очередные летние каникулы в деревне у деда Александра Михайловича. В один из августовских дней мы, мальчишки, игравшие в войну на “заклюнне” (территория за клунями), услышали крики и причитания женщин. Сразу прекратили игры и побежали узнавать, в чем дело. Женщины кричали «Война! Забирают на войну!»

Вскоре пришла грузовая машина и забрала молодых мужчин на какую-то войну, а когда я вернулся домой в Брест, узнал, что соседа по коммунальной квартире тоже призвали в армию и направили в Чехословакию. В советской истории это событие осталось под названием «ввод советских войск в связи с просьбой об оказании братской помощи».

На следующий год в нашей школе появился новый физрук, невысокий с сединой и залысинами, кандидат в мастера спорта по гимнастике, бывший военнослужащий, майор запаса, которому было чуть больше 30 лет. Он рассказывал, что был комиссован из армии после Чехословацких событий. Был контужен и находился три дня без сознания. Майор в отставке показывал нам свои фотографии до выполнения интернационального долга – это был молодой человек с черной густой шевелюрой…

Впоследствии я служил в Прикарпатском военном округе в полку, танки которого в 1968 через двенадцать часов после объявления боевой тревоги, преодолев более 600 километров, оказались на «месте». Этот факт часто упоминал командир батальона, участник тех событий, как пример качественной боевой подготовки военнослужащих данной воинской части.

1970

В Бресте проживает 120 тыс. жителей

1971

Открыт мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», построенный по проектам скульптора А.П. Кибальникова. Открыта гостиница «Беларусь»



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1972

Строительство стадиона «Локомотив» на месте еврейского кладбища. Земля для стадиона завозилась из Форта № 9.

1974

Открыта небесная звезда №3232. Она получила имя «Брест».

1975

Утвержден генеральный план, по которому Брест получил развитие не только в восточном, но и в южном и северном направлениях.



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Построена гостиница «Интурист»

1976

В Бресте введена в строй первая очередь аэропорта. Построен кинотеатр «Беларусь».



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30 декабря Вводится в строй Брестский молочный комбинат.

1977

Заложен парк имени 60-летия Октября . В 1988 г. был открыт памятный знак в честь воинов-интернационалистов, погибших во время Афганской войны (1979-1989). В Афганистане погибли 28 брестчан. В начале 90-х парк имени 60-летия Октября переименован в парк Воинов-интернационалистов.

1978

Город разделен на два административно-территориальных района – Ленинский и Московский районы.

1979

Деревня Пугачево стала частью города. В деревне проживало 3 тыс. человек. Деревня Дубровка и Катинбор вошли в черту г. Бреста.

1981

Открыт Дворец профсоюзов. Начато троллейбусное движение.

1982

Открыт археологический музей «Берестье», основанный в 1972 г. на месте раскопок древнего городища XIII века, где в 1969-1980 г. проводились археологические исследования под руководством доктора исторических наук П.Ф. Лысенко.

1986

Чернобыльская катастрофа. Построен аэровокзальный комплекс. В 1999 г. аэропорту присвоен статус международного.

1989

В музее Обороны Брестской крепости открыта экспозиция, посвященная обороне крепости польским гарнизоном.

1990

27 июля Принята Декларация о государственном суверенитете Белорусской ССР. В Бресте проживает около 270 тыс. человек

1991

19 сентября БССР переименована в «Республику Беларусь»



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Начало новейшей истории страны.

Послесловие

Живя на стыках славянских этнических рубежей,

работая на культурных перекрестках, мы обязаны

относиться к наследию соседей уважительно …

потому, что это частица нашего наследия …

В.А.Колесник

О стандартах общения и не только

При аргументации должна доминировать логика. Обвинять, например, типографию в том, что она напечатала календари, в которых много пятниц, которые попадают на 13 число, не совсем логично, точнее, совсем не логично.

Презентация фактов и их интерпретация – разные вещи. Интерпретация фактов будет нести мировоззренческую, идеологическую составляющую. Идеологическая составляющая – эмоциональна по определению, а эмоции не всегда руководствуются логикой.

Факт:

– Брестский староста Николай Радзивил по прозвищу Черный являлся кальвинистом и в 1553 году строит в Бресте кальвинский собор и типографию, в которой в 1563 издается Кальвинская библия (Брестская/Радзивиловская).

Интерпретация этого факта будет зависеть от мировоззрения. Мнения протестантов, католиков, православных, атеистов и др. по этому поводу будут сильно отличаться.

- Януш Радзивилл (гетман) выступил на стороне шведов с целью возродить независимое Великое княжество Литовское.

Интерпретация этого факта будет зависеть от национального мировоззрения. Мнения могут выражаться в терминах от «предателя» до «патриота».

И т.д.

Коммуникация в социальных сетях, к сожалению, почти никак не регулируется, не учитывает общепринятые стандарты общения. Сегодняшняя культура общения, точнее, полное ее отсутствие мешает коммуникации между людьми.

Одна из причин хамского общения в Интернете, изобилующей грубостями, табуированной лексикой (к счастью, не в ВБ) – анонимность. Когда тебя не видят и не знают, можно позволить многое.

Другая причина массовой хамской безаппеляционности – разного рода комплексы, чванство, высокомерие и другое. Несогласие с доводом другого – может вылиться в оскорбление, которое ни на чем не основано: твой факт неверный, потому, что он не согласуется с моим.

Что-то наподобие того классического диалога:

- Господин Гегель, есть факты, которые противоречат вашей теории.

- Тем хуже для фактов! – ответил Гегель.

Спорщики часто страдают от т.н. синдрома «тещи-свекрови»:

- Ты знаешь, моему сыну так не повезло с женой – ленивая, долго валяется в постели; имеет наглость просить сына приносить кофе в постель, заставляет посуду мыть. Ужас! А вот дочери повезло. У нее такой хороший муж: рано не будит, дает поспать, сам посуду моет, кофе ей готовит и даже в постель приносит.

Такое раздвоение личности случается. В таких эмоциональных дискуссиях тема уже неважна.

А теперь, по сути

Еще лет двадцать-тридцать назад событий в Брестской хронологии было меньше. Лет через десять, количество их увеличится, не потому, что их кто-то придумает, просто историческая наука, энтузиасты что-то откроют, а мы узнаем.

Благодарю тех, давал конструктивные советы, знакомил с новыми фактами, замечал неточности, опечатки. Особая благодарность за творческую помощь администратору.

На базе ВБ можно создать на постоянной основе Брестскую летопись в хронологическом виде и дописывать новые факты из истории нашего города с «внутренними» гиперссылками (картами, фотографиями, документами и т.п.), т.е. создать своеобразный WIKIБРЕСТ без оценочных трактовок.

Обсуждение трактовок (в рамках общепринятых стандартов общения) можно вынести за рамки WIKIБРЕСТ, например, во «МНЕНИЕ» со следующим алгоритмом действий: есть, что сказать – скажи; нравится, но нет слов – «лайкни»; хочется ругнуться – просто «дизлайкни».

Автор

Авторский материал к 1000-летию Бреста