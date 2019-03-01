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В Минске проходит первая конференция Bulbacon

02.03.2019 17:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. О самых прогрессивных технологиях в машинном обучении, компьютерном зрении и дополненной реальности говорят 2 марта на первой конференции «Бульбакон» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходит первая конференция Bulbacon

В числе спикеров – инвесторы, представители белорусских стартапов и молодые ученые из России и США. Участники отметили, что это идеальная платформа для обмена опытом между учеными и практиками. Так, например, большой интерес вызвала тема применения искусственного интеллекта в агросекторе.

В Минске проходит первая конференция Bulbacon

Павел Данилов, управляющий венчурным фондом (Россия):
Я рассказывал про применение компьютерного зрения в агросекторе. То есть как можно данные, которые поступают с камер или со спутников анализировать, чтобы получать хорошие результаты, выводы для фермеров, агропроизводителей, чтобы увеличить урожайность, эффективность их производства.

Я специально решил приехать в Минск, потому что это достаточно уникальное мероприятие, где можно в неформальной обстановке пообщаться с белорусскими стартап-разработчиками. В целом я лично очень ценю белорусских предпринимателей.

В Минске проходит первая конференция Bulbacon

Спектр тем докладов очень широк. Начинающим командам, например, полезно будет узнать, как привлечь инвестиции в проект и выйти с ним на зарубежный рынок. Одним из самых резонансных станет выступление известного российского ученого Петра Федичева, который с помощью физики и искусственного интеллекта собирается победить старение.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. О самых прогрессивных технологиях в машинном обучении, компьютерном зрении и дополненной реальности говорят 2 марта на первой конференции...
 
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