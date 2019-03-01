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Ей 63 года. Но посмотрев на эти фото, вы не поверите своим глазам

02.03.2019 16:47 — Разное | СТВ  
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Новости мира. В очередной раз внимание пользователей соцсетей приковано к женщине в возрасте. 63-летняя француженка Ясмина Росси является одной из самых востребованных моделей среди своего возраста.  

На неделе Ясмина опубликовала несколько своих фотографий на фоне природы. И вновь подписчики восхитились, как хорошо Росси выглядит, и как удачно получается на снимках.  

Ей 63 года. Но посмотрев на эти фото, вы не поверите своим глазам
Фото: instagram.com/yazemeenah  

В модельный бизнес женщина пришла после сорока лет. К этому моменту у неё уже были дети: сын, которого она родила в 17 лет, и дочь, которую родила в 20-летнем возрасте. Теперь Ясмина является лицом нескольких производящих одежду компаний, в том числе Росси снимается в купальниках.  

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Ей 63 года. Но посмотрев на эти фото, вы не поверите своим глазам
Фото: instagram.com/yazemeenah  

Модель говорит на трёх языках: французском, английском и итальянском. Женщина занимается йогой и утверждает, что секрет её молодости и здоровья заключается в правильном питании. В свои блюда Ясмина добавляет масло виноградных косточек. Также Росси делает скраб для кожи, в состав которого входят оливковое масло и сахар.  

Ей 63 года. Но посмотрев на эти фото, вы не поверите своим глазам
Фото: instagram.com/yazemeenah  

За страницей француженки в Instagram следят более 230 тысяч человек. Модель публикует разные снимки, например, листья деревьев, фотографии себя и других людей, костюмы, духи, пейзажи, еду и многое другое.  

Подписчики Ясмин часто комментируют её снимки, восхищаясь её внешностью и спрашивая советы. К слову, именно так и стало известно, что добавляет в свою еду модель.  

Ей 63 года. Но посмотрев на эти фото, вы не поверите своим глазам
Фото: instagram.com/yazemeenah  

Не так давно мы рассказывали о ещё нескольких молодо выглядящих людях. Они тоже рассказали, как им удаётся в 50 лет выглядеть на 25. 

Посмотреть на фотографии счастливчиков и узнать секреты молодости можно здесь.  
 
 
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Новости мира. В очередной раз внимание пользователей соцсетей приковано к женщине в возрасте. 63-летняя француженка Ясмина Росси является одной из самых...
 
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