ЦСКА под началом Гончаренко с поражения начал весенний отрезок чемпионата России

Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко с выездного поражения начали весенний отрезок премьер-лиги чемпионата России.

2 марта на поле «Ахмат-Арены» в Грозном в поединке 18-го тура ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу».

«Арсенал» — ЦСКА — 2:0

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Горбатенко, Бакаев (Мирзов, 73), Костадинов, Джорджевич (Аджоев, 90), Кангва.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Магнуссон, Набабкин (Эрнандес, 59), Влашич, Бистрович (Бийол, 78), Ахметов, Обляков, Сигурдссон (Нисимура, 73), Чалов.

Голы: 1:0 — Лука Джорджевич (49), 2:0 — Кангва (88, пас — Лука Джорджевич).

Предупреждения: Набабкин (32), Сигурдссон (44), Костадинов (52), Бакаев, (54), Ахметов (55), Джорджевич (69), Мирзов (90+4).

Удары: 9−7.

Удары в створ ворот: 6−3.

Удары в каркас ворот: 1−0.

Угловые: 1−4.

Владение мячом: 42%-58%.

Матч прошел в Грозном в связи с недопуском стадиона в Туле из-за неудовлетворительного состояния газона.

Белорусский защитник «Арсенала» Максим Володько, в межсезонье перебравшийся в Тулу из БАТЭ, находился в запасе.

С 30 очками в 18 матчах ЦСКА все еще находится на 3-й строке в турнирной таблице, однако отстающие на 2 очка московские «Спартак» и «Локомотив» имеют по игре в запасе. В 18-м туре «Спартак» сыграет 3 марта против «Краснодара», который располагается на 2-й позиции (33 очка в 17 играх). «Локомотив» (33 очка в 17 матчах) 2 марта встречается дома с «Крыльями Советов».

Лидирует в чемпионате России питерский «Зенит» — 37 баллов в 18 играх. Сегодня клуб с берегов Невы в гостях взял верх над екатеринбургским «Уралом» — 1:0.