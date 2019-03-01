ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЦСКА под началом Гончаренко с поражения начал весенний отрезок чемпионата России

02.03.2019 17:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко с выездного поражения начали весенний отрезок премьер-лиги чемпионата России.

2 марта на поле «Ахмат-Арены» в Грозном в поединке 18-го тура ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу».

«Арсенал» — ЦСКА — 2:0

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Горбатенко, Бакаев (Мирзов, 73), Костадинов, Джорджевич (Аджоев, 90), Кангва.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Магнуссон, Набабкин (Эрнандес, 59), Влашич, Бистрович (Бийол, 78), Ахметов, Обляков, Сигурдссон (Нисимура, 73), Чалов.

Голы: 1:0 — Лука Джорджевич (49), 2:0 — Кангва (88, пас — Лука Джорджевич).

Предупреждения: Набабкин (32), Сигурдссон (44), Костадинов (52), Бакаев, (54), Ахметов (55), Джорджевич (69), Мирзов (90+4).

Удары: 9−7.

Удары в створ ворот: 6−3.

Удары в каркас ворот: 1−0.

Угловые: 1−4.

Владение мячом: 42%-58%.

Матч прошел в Грозном в связи с недопуском стадиона в Туле из-за неудовлетворительного состояния газона.

Белорусский защитник «Арсенала» Максим Володько, в межсезонье перебравшийся в Тулу из БАТЭ, находился в запасе.

С 30 очками в 18 матчах ЦСКА все еще находится на 3-й строке в турнирной таблице, однако отстающие на 2 очка московские «Спартак» и «Локомотив» имеют по игре в запасе. В 18-м туре «Спартак» сыграет 3 марта против «Краснодара», который располагается на 2-й позиции (33 очка в 17 играх). «Локомотив» (33 очка в 17 матчах) 2 марта встречается дома с «Крыльями Советов».

Лидирует в чемпионате России питерский «Зенит» — 37 баллов в 18 играх. Сегодня клуб с берегов Невы в гостях взял верх над екатеринбургским «Уралом» — 1:0.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко с выездного поражения начали весенний отрезок премьер-лиги чемпионата...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Сегодня особо вкусные блины»: белорусы начали отмечать Масленицу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика