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Как в Пышках на Масленицу провожали зиму

02.03.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Праздник «Навстречу Весне-2019» в который раз собрал сотни гродненцев и гостей города громко, а еще вкусно отпраздновать Масленицу и заодно проводить восвояси зиму. Десятки интерактивных площадок, необычные конкурсы и  самобытная медовуха – по всему праздничному маршруту прошелся и корреспондент «ГП».
 
Как в Пышках на Масленицу провожали зиму
 
Центром Масленичного праздника стала открытая сцена: все артисты и все главное музыкальное представление сосредоточилось именно здесь. Тут без формальностей – любой желающий мог присоединиться к ним у сцены и буквально - пуститься в пляс. В этом году все площадки разметили форме солнца. Амфитеатр – центр, а от него во все стороны разошлись дорожки-лучи. Получилось гигантское солнце! К слову о нем, на празднике было аж два небесных светила. Одно в весеннем небе, а втрое несли во главе праздничной колонны - специальное и масленичное!
 
Как в Пышках на Масленицу провожали зиму
Как в Пышках на Масленицу провожали зиму
Как в Пышках на Масленицу провожали зиму
Как в Пышках на Масленицу провожали зиму
 
– Праздник стал уже традиционным, и мы надеемся, что люди будут собираться в Пышках на Масленицу каждый год. Это действительно хороший светлый праздник, где люди могут отлично провести время. Среди огромного количества площадок каждый найдет что-то интересное для себя, – отметила заместитель председателя Гродненского горисполкома Зоя Кулеша.
 
Как в Пышках на Масленицу провожали зиму
 
Хозяева каждой площадки предлагали что-то эксклюзивное и интересное. Например, нан празднике запустили масленичный хэштег – #блинстаграм. Тот, кто собрал с ним больше 15 лайков под фото, получал приз.Ольга Курилович пришла на  весенние гулянья вместе с дочкой Ксенией. В их семье проводы зимы очень любят и обязательно пекут блины со сладкой начинкой.
 
– Впервые на Масленицу в Пышки пришли в прошлом году. Понравилось, поэтому мы сегодня здесь. Я как мама оценила, что есть много развлечений для детей, дочке нравится праздник. Для меня это больше светское торжество, еще один повод порадоваться весне и символично проводить зиму, – рассказала Ольга.
 
Как в Пышках на Масленицу провожали зиму
 
Любовь Трусило приехала в Пышки не отдыхать, а работать, но от этого настроение менее праздничным не стало.  Женщина  инженер-технолог в столовой. 
 
– Атмосфера на Масленице просто потрясающая. С удовольствием работаем, кормим и поим чаем отдыхающих. Подруги мои пришли, и домой не собираются, несмотря на то, что работали в ночную смену. Это здорово, что можно выходные провести в лесу и одновременно быть в центре большого городского праздника, – поделилась впечатлениями любовь.
 
Как в Пышках на Масленицу провожали зиму
 
Супруги Марина и Павел Шманевы пришли на масленицу вместе с дочкой Эммой. Семья отмечает этот весенний праздник в Пышках каждый год. Идти совсем недалеко, потому что они живут так сказать - прямо в лесу.
 
– Мы ни кому на блины не ездим, все приезжают к нам, потому что живем на природе. Вышел на участок, а там лес. Вообще блины мы готовим каждое воскресение с утра. Но на масленичной неделе они все же какие-то особенные. Наши самые любимые – с медом, – рассказала Марина. 
 
Как в Пышках на Масленицу провожали зиму
 
– Сегодня мы нацелились на кашу. В этот раз не упустим - каждый год приходим и никак не можем попробовать. Вообще все очень хорошо организованно. Хочешь подвижных игр – без проблем. Голод напал – полно вкусной еды. Ремесленники много всего привозят. Ребенку безумно интересно, около каждой палатки останавливаемся, – отметил Павел.
 
Как в Пышках на Масленицу провожали зиму
 
Михаил Роженко приехал из Витебской области, он работает в фермерском хозяйстве и сегодня привез на продажу тапочки, пояса, носки и другие аутентичные вещи из овчины. 
 
– Моя основная цель в Гродно – Казюки, но нам знакомые подсказали прийти в Пышки на Масленицу. Вот мы здесь и ни разу не пожалели. Людей много, торговля идет хорошо. Я сам Масленицу отмечаю в обязательном порядке, один из любимых праздников! Блины жена вкусные печет, а пироги какие, вареники, ватрушки! Часто бываю в разъездах в этот день и в каждом городе Масленица особенная, – рассказал Михаил.
 
Как в Пышках на Масленицу провожали зиму
 
Смело можно сказать, что праздник удался. Никто не ушел без ярких впечатлений. Гости играли в спортивные игры, метали ножи, ели кашу из огромного казана, танцевали и пели! В общем, достойно проводили зиму и тепло встретили весну, которая теперь уже просто не может не прийти быстрее.
 
Как в Пышках на Масленицу провожали зиму
Как в Пышках на Масленицу провожали зиму
Как в Пышках на Масленицу провожали зиму
Как в Пышках на Масленицу провожали зиму
Как в Пышках на Масленицу провожали зиму
Как в Пышках на Масленицу провожали зиму
Как в Пышках на Масленицу провожали зиму
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Праздник «Навстречу Весне-2019» в который раз собрал сотни гродненцев и гостей города громко, а еще вкусно отпраздновать Масленицу и заодно проводить восвояси зиму....
 
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