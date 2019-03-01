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Лесик и не только: сувениры ко II Европейским играм поступили в продажу

02.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Сувениры ко II Европейским играм поступили в продажу. Что на память увезут с собой спортивные болельщики и как делают сувениры? На производстве побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Магниты, кружки, подушки – и все с символикой II Европейских игр. Сувениры совсем недавно поступили в продажу, а талисман Лесик уже самый популярный лисенок в стране.

«Талисман будет дарить всем праздник во время подготовки и проведения игр. Хочется, чтобы лисенок стал настоящим другом болельщикам по всему миру», – сказала заместитель заведующей секции минского универмага Елена Шкреблик.

Для кого спортивный праздник, а для кого трудовые будни. В этом цехе 40 швей создают плюшевые сувениры.

«Такой яркий красивый талисман обязательно принесет белорусским спортсменам удачу, а болельщикам подарит хорошее настроение», – уверена швея Екатерина Астахова.

Сделать такой талисман непросто – работа кропотливая.

«Когда только два шва, ее легче соединить, а когда шва четыре уже сложнее. Сложно еще то, что соединяются не только разные швы, но и разные ткани по ворсу. Это еще сложнее, но мы стараемся», – отметила технолог швейной фабрики Людмила Кулаковская.

Продавать сувениры будут не только в магазинах, но и в спортивной деревне и в фан-зонах.

«Все гости, волонтеры, спортсмены смогут приобрести нашу продукцию и увезти ее с собой. Она им будет напоминать, что они посетили такую страну как Беларусь», – указала директор швейной фабрики Александр Ленковец.

Сувениры помогут выиграть билеты на спортивный форум. Нужно сделать селфи, например, с Лесиком, и выложить фото в социальную сеть. Участвовать могут школьники и студенты.

Всего ко II Европейским играм подготовят 70 видов сувениров.



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Продавать сувениры будут не только в магазинах, но и в спортивной деревне и в фан-зонах. Всего ко II Европейским играм подготовят 70 видов сувениров.
 
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