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Лесик и не только: сувениры ко II Европейским играм поступили в продажу
02.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Сувениры ко II Европейским играм поступили в продажу. Что на память увезут с собой спортивные болельщики и как делают сувениры? На производстве побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.
Магниты, кружки, подушки – и все с символикой II Европейских игр. Сувениры совсем недавно поступили в продажу, а талисман
«Талисман будет дарить всем праздник во время подготовки и проведения игр. Хочется, чтобы лисенок стал настоящим другом болельщикам по всему миру», – сказала заместитель заведующей секции минского универмага Елена Шкреблик.
Для кого спортивный праздник, а для кого трудовые будни. В этом цехе 40 швей создают плюшевые сувениры.
«Такой яркий красивый талисман обязательно принесет белорусским спортсменам удачу, а болельщикам подарит хорошее настроение», – уверена швея Екатерина Астахова.
Сделать такой талисман непросто – работа кропотливая.
Продавать сувениры будут не только в магазинах, но и в спортивной деревне и в фан-зонах.
Сувениры помогут выиграть билеты на спортивный форум. Нужно сделать селфи, например, с Лесиком, и выложить фото в социальную сеть. Участвовать могут школьники и студенты.
Всего ко II Европейским играм подготовят 70 видов сувениров.
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Продавать сувениры будут не только в магазинах, но и в спортивной деревне и в фан-зонах. Всего ко II Европейским играм подготовят 70 видов сувениров.
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