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На границе с Россией задержали семь фур с яблоками
На границе с Россией задержали семь фур, груженых яблоками. Как сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома, груз остановили у деревни Старина в Горецком районе.
Фото: УВД Могилевского облисполкома
Управляли машинами граждане России. На транспортируемый груз не было необходимых документов. Еще две машины с яблоками остановили в Горецком и Мстиславльском районах,
Всего изъяли 48 тонн фруктов. Общая стоимость оценили почти в 60 тысяч рублей.
Проверку этих фактов сейчас осуществляет Могилевская таможня.
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На границе с Россией задержали семь фур, груженых яблоками. Как сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома, груз остановили у...
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