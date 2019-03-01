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На границе с Россией задержали семь фур с яблоками

02.03.2019 17:34 — Разное | Партизан  
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На границе с Россией задержали семь фур, груженых яблоками. Как сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома, груз остановили у деревни Старина в Горецком районе.


Фото: УВД Могилевского облисполкома

Управляли машинами граждане России. На транспортируемый груз не было необходимых документов. Еще две машины с яблоками остановили в Горецком и Мстиславльском районах, пишет euroradio.fm

Всего изъяли 48 тонн фруктов. Общая стоимость оценили почти в 60 тысяч рублей.

Проверку этих фактов сейчас осуществляет Могилевская таможня.


 
Теги: Минск
 
 
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На границе с Россией задержали семь фур, груженых яблоками. Как сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома, груз остановили у...
 
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