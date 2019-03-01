Александра Емельяненко задержали после двойного ДТП





Спортсмен находился за рулем элитного Mercedes золотистого цвета. Он решил «переместить» иномарку, когда ее пытались эвакуировать за нарушение правил парковки.





информации РЕН ТВ, спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения. ПоРЕН ТВ, спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения.





В 2015 году Емельяненко уже получил 4,5 года тюрьмы за избиение и изнасилование домработницы. Однако в ноябре 2016 года он досрочно вышел на свободу.



