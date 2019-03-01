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Александра Емельяненко задержали после двойного ДТП
Известного российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко задержали после двойного ДТП в Кисловодске.
Спортсмен находился за рулем элитного Mercedes золотистого цвета. Он решил «переместить» иномарку, когда ее пытались эвакуировать за нарушение правил парковки.
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В 2015 году Емельяненко уже получил 4,5 года тюрьмы за избиение и изнасилование домработницы. Однако в ноябре 2016 года он досрочно вышел на свободу.
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Известного российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко задержали после двойного ДТП в Кисловодске.
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