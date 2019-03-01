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Денисов и другие "штыки" не помогут Беларуси на ЧМ по хоккею

02.03.2019 16:56 — Разное | Партизан  
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Защитник получил серьезную травму плеча и с начала февраля не выходил на лед.



© Photo: ХК "Динамо-Минск"


Хоккеист Владимир Денисов не сможет принять участие в Чемпионате мира в Астане в составе национальной сборной Беларуси, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ).

"Неприятное известие пришло из Финляндии. Как стало известно после очередного сеанса связи главного тренера сборной Беларуси Андрея Сидоренко с Владимиром Денисовым, опытнейший защитник не сможет помочь национальной команде на чемпионате мира в Астане в апреле-мае нынешнего года", – рассказали в ФХРБ.

Собеседники агентства пояснили, что у 34-летнего спортсмена серьезная травма плеча. Денисов, который сейчас защищает цвета финской "Сайпы", в последний раз выходил на лед 8 февраля в матче против "Лукко".

Но потеря Денисова – не единственная проблема, с которой столкнулся тренерский штаб Сидоренко, пишет sputnik.by
"Напомним, что ранее стало известно о невозможности тренерского штаба сборной рассчитывать в Астане на помощь еще ряда заметных "штыков": форвардов Александра Павловича, Дмитрия Буйницкого и обоих братьев Костицыных", – сказали в ФХРБ.

У всех хоккеистов тяжелые травмы.

ЧМ в I дивизионе пройдет с 28 апреля по 5 мая в Астане. Беларусь выступает в группе А вместе с Южной Кореей, Казахстаном, Венгрией, Словенией и Литвой. Две сильнейшие сборные получат путевку в элитный дивизион.


 
Теги: Минск
 
 
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Защитник получил серьезную травму плеча и с начала февраля не выходил на лед.
 
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