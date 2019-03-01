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Гончаренко: Такой ЦСКА мне абсолютно не нужен

02.03.2019 17:54 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 18-го тура российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом», в котором его команда потерпела сухое поражение.


Фото: twitter.com/pfc_cska

— Первое, что надо сказать, — мы проиграли по делу. Мы выглядели инертно, не было никакой связи в атаке, действовали все по одному и поэтому создали мало моментов. Ещё раз скажу, проиграли по делу.

После перерыва перешли на игру в три центральных защитника, поскольку надо было проводить какие-то изменения. Мы плохо атаковали. Почему вернулись к первоначальной схеме? Во-первых, надо учитывать, что у Набабкина уже была желтая карточка. Мы исходили из того, что у „Арсенала“ быстрые фланговые игроки, так что надо было как-то остановить их без желтой карточки.

Тот ли это ЦСКА, который хочу видеть дальше в плане наполнения игры? Как я могу назвать это тем ЦСКА, который я хочу видеть, если мы проиграли? Такой ЦСКА мне абсолютно не нужен. Мы должны сейчас исправить ситуацию, потому что так плохо играть нельзя, — приводит "Чемпионат" слова Гончаренко, сказанные в эфире телеканала «Матч Премьер».

 
 
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 18-го тура российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом», в котором его команда потерпела сухое...
 
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