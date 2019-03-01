Мечтающие об интиме Пугачева и Бузова топят горе в стакане

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Известный блогерсчитает, что у любой женщины есть проблемы с сексом. По мнению обозревательницы, известные дамы в этом вопросе не исключение.– рассуждает Миро в личном ЖЖ.Лена сообщила также, что именно из-за неудовлетворенностиупотребляет алкоголь, а– пишет блогер.Миро уверена, что, употребляя спиртосодержащие вещества, женщины пытаются компенсировать свою половую тоску,буквально топят горе в стакане. Алкоголь и наркотики – вечные спутники несчастных в личной жизни дам.Напомним, что на днях Бузова во время вручения премии "Золотая дорожка" посетовала на отсутствие интима., вручая поющей телеведущей статуэтку победителя, призвала брать пример с Ольги, отметив как много та работает. В ответ Бузова заявила, что трудится уже 16 лет, и это перестало приносить ей удовольствие, теперь звезда мечтает только о хорошем сексе.