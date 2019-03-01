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Кто ходит в любимчиках Лукашенко, судя по его высказываниям

02.03.2019 17:11 — Разное | UDF  
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Наталья Кочанова. Скриншот видео
«Большой разговор с президентом» продемонстрировал, кто входит в число фаворитов руководителя Беларуси. UDF.BY называет и тех, о ком Александр Лукашенко в этот раз не упомянул.


Наталья Кочанова

Можно заметить, что симпатии к тому или иному чиновнику или бизнесмену Александр Лукашенко высказывает через шутливые рассказы. Во время «Большого разговора с президентом» руководитель страны вспомнил, как принудил главу своей Администрации танцевать на новогоднем балу для молодежи.

«Так говорю, женщины, снимайте свои эти штаны деловые, надевайте длинные платья и будете на балу танцевать. Кочанова говорит: «Господи, да я никогда эти платья не носила длинные». Ну сейчас, говорю, будешь танцевать. С кем я буду танцевать? С Румасом будешь танцевать. Ну и они там начали тренироваться с Румасом. Потом я думаю: чего с Румасом? Кочанова Наталья Ивановна — симпатичная худенькая, в отличие от многих наших женщин-чиновниц, — с военным человеком, а Румас — с симпатичной девчонкой. Ну худо-бедно танцевали», – рассказал Лукашенко.

Наталье Кочановой в этот момент оставалось только улыбаться. Впрочем, и она известна своими льстивыми высказываниями в адрес руководителя страны. Тем временем вопросов к эффективности ее работы на посту главы Администрации президента все больше. В стране очевидная проблема с подбором кадров на руководящие должности.

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Михаил Захаров

Кто ходит в любимчиках Лукашенко, судя по его высказываниям

Фото: junost.org

Во время «Большого разговора» Лукашенко прямо рассказал, из-за кого он устроил непонятную для болельщиков серию матчей между хоккеистами минского «Динамо» и сборной белорусской экстралиги.

«Захаров иногда приходит на тренировку моей команды. Он тоже постоянно жалуется на КХЛ, на «Динамо». Я накатываю на Баскова и других хоккеистов, они говорят, что проблемы со школами и некого в команду взять. Вот разозлился, построил всех и сказал: «Захаров, набирай команду. Усиливай «Юность» игроками из других команд, лидеров экстралиги». Кто выиграет серию, будет играть в КХЛ», – признался руководитель страны.

Статус тренера Михаила Захарова в Беларуси давно не секрет. Он сопровождает Лукашенко на неформальных мероприятиях – например, недавно играл вместе с ним и Владимиром Путиным в хоккей в Сочи. Скандалы разного рода (например, авария Захарова на «Бэнтли») не мешают ему входить в ближайшее окружение руководителя страны.

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Александр Мошенский

Кто ходит в любимчиках Лукашенко, судя по его высказываниям

Скриншот с видео president.gov.by

Во время дискуссии с экономистом Ярославом Романчуком руководитель страны с теплотой отозвался о главе «Санта Бремор» и «Савушкиного продукта»:

«Спроси у Мошенского, у него есть колхоз? Значит, ты думаешь, ему в радость были эти колхозы? Вот я последний раз приехал (да, я знаю, моим доверенным лицом был в Брестской области) и говорю: «Слушай, Саша, ну ты же доверенное лицо у президента, ну вот там надо пару колхозов…» Он так почухал голову: «Можно, я подумаю?» Я говорю: «Конечно, подумай». Через неделю говорит: «Беру два колхоза»


Александр Мошенский и сам взял слово, заявив, что в один из колхозов вложил 40 миллионов долларов.

То, что руководитель «Санта Бремор» ходит в любимчиках Лукашенко, также секретом не является. Мошенский развил свой бизнес в условиях налоговых льгот и таможенных преференций. Руководитель Беларуси лично вступался за его дело в России, которому одно время стали ставить барьеры.


Валерий Вакульчик

Кто ходит в любимчиках Лукашенко, судя по его высказываниям

Фото: TUT.BY

Лукашенко регулярно хвалит руководителя КГБ за борьбу с коррупцией: именно Комитет госбезопасности, а не МВД в последние годы раскрывал самые громкие дела. Близок Валерий Вакульчик к Лукашенко и по другой причине: он курирует федерацию биатлона. Глава КГБ рассказывал, что во время Олимпиады в Сочи разговаривал с президентом по нескольку раз за день. Он же по его просьбе привез пневматические винтовки Коле.

В конце прошлого года руководитель страны дал понять о неформальных отношениях с Вакульчиком, рассказав одну историю:

«Недавно председатель комитета звонит: «Александр Григорьевич, ну вот опять вскрыли... десятки человек (коррупционеров). Ай-яй-яй, что будем делать?». Я говорю: «Сажать!» (Вакульчик): «Да это же десятки». «Да хоть сотни!»


Несколько недель назад руководитель КГБ неожиданно заменил Лукашенко во главе белорусской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности.
Во время «Большого разговора» руководитель страны о Вакульчике не упомянул, но категорически не согласился, что силовики «кошмарят» бизнес.


Владимир Семашко

Кто ходит в любимчиках Лукашенко, судя по его высказываниям

Фото: TUT.BY

Наиболее ярко симпатии Лукашенко к Владимиру Семашко проявились в прошлом году. Чиновник работал вице-премьером с 2003 года, но его голова полетела в числе прочих при смене руководства правительства. Могло показаться, что Семашко во власть больше не вернется. Ему исполнялось 69 лет, выглядел он устало.

Внезапно Лукашенко публично вспомнил о чиновнике:

«Там говорят, что, вот, Владимир Ильич Семашко старый, больной... Никакой он не старый и не больной. Голова у него на плечах приличная. И нам люди нужны. Может быть, в каком-то более узком сегменте. На линии прорыва, на конкретных участках».


Чиновник получил должность посла в России. Но его эффективность на этом посту пока вызывает большие сомнения. Накануне последних переговоров в Сочи президентов двух стран Семашко заявил: «Я почти на 100% уверен, что 13 февраля вопрос налогового маневра будет решен». Чем допустил громадный промах.


Владимир Макей

Кто ходит в любимчиках Лукашенко, судя по его высказываниям

Фото: Reuters

О том, что Владимир Макей ходит в любимчиках руководителя страны, говорит не только его карьера: четыре года он работал главой Администрации президента, и скоро уже семь лет как руководит министерством иностранных дел.

Пару лет назад в послании народу и парламенту Лукашенко шутливо и с симпатией высказался о чиновнике, рассказывая об отношениях с ЕС:

«Макей уже боится к вам ехать… Высох весь. Как вилочник стал, как в народе говорят».


Руководитель Беларуси оставил чиновника у власти, несмотря на вбросы российских СМИ о том, что Макей прозападник и оттеснит Лукашенко от власти. Что говорит о полном доверии министру.


Александр Шакутин

Кто ходит в любимчиках Лукашенко, судя по его высказываниям

Фото: president.gov.by

Нахождение руководителя холдинга «Амкодор» в числе любимчиков Лукашенко откровением не назовешь. Влиятельный бизнесмен, например, не раз помогал руководителю страны копать картошку.

Летом над Александром Шакутиным сгустились тучи: его брата, директора компании «Искамед», задержали по подозрению в коррупции. Но спустя пару месяцев Лукашенко публично похвалил старого знакомого:

«Примеры есть хорошие. Возьмите Александра Шакутина. У нас с гидравликой всегда были проблемы. Он взялся за это, и худо-бедно мы имеем неплохую гидравлику. А это огромный пласт импортозамещения».


Уже более полгода бизнесмена около руководителя страны не видят. Но вряд ли Шакутин как некогда Чиж угодит в опалу: лично он пока не проштрафился. Возможно, Лукашенко просто выдерживает карантин для бизнесмена, пока следствие над его братом не завершится.

 
 
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