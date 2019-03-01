Кто ходит в любимчиках Лукашенко, судя по его высказываниям



Наталья Кочанова. Скриншот видео

Наталья Кочанова

Михаил Захаров

Фото: junost.org

Александр Мошенский

Скриншот с видео president.gov.by

«Спроси у Мошенского, у него есть колхоз? Значит, ты думаешь, ему в радость были эти колхозы? Вот я последний раз приехал (да, я знаю, моим доверенным лицом был в Брестской области) и говорю: «Слушай, Саша, ну ты же доверенное лицо у президента, ну вот там надо пару колхозов…» Он так почухал голову: «Можно, я подумаю?» Я говорю: «Конечно, подумай». Через неделю говорит: «Беру два колхоза»

Валерий Вакульчик

Фото: TUT.BY

«Недавно председатель комитета звонит: «Александр Григорьевич, ну вот опять вскрыли... десятки человек (коррупционеров). Ай-яй-яй, что будем делать?». Я говорю: «Сажать!» (Вакульчик): «Да это же десятки». «Да хоть сотни!»

Владимир Семашко

Фото: TUT.BY

«Там говорят, что, вот, Владимир Ильич Семашко старый, больной... Никакой он не старый и не больной. Голова у него на плечах приличная. И нам люди нужны. Может быть, в каком-то более узком сегменте. На линии прорыва, на конкретных участках».

Владимир Макей

Фото: Reuters

«Макей уже боится к вам ехать… Высох весь. Как вилочник стал, как в народе говорят».

Александр Шакутин





Фото: president.gov.by

«Примеры есть хорошие. Возьмите Александра Шакутина. У нас с гидравликой всегда были проблемы. Он взялся за это, и худо-бедно мы имеем неплохую гидравлику. А это огромный пласт импортозамещения».

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