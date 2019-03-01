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В Минске при пожаре в жилом доме эвакуировали 12 человек
2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники аварийно-спасательных служб ликвидировали пожар в жилом доме по улице Лермонтова в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель МЧС Мингорисполкома.
По предварительным данным, возгорание произошло в квартире дома №49. Спасатели эвакуировали из опасных помещений 12 человек. Трех пострадавших доставили в больницу.-0-
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2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники аварийно-спасательных служб ликвидировали пожар в жилом доме по улице Лермонтова в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА...
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