ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕС готов дать Великобритании дополнительные гарантии по соглашению о Brexit - Барнье

02.03.2019 17:28 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в интервью нескольким европейским СМИ, опубликованном в субботу, заявил о готовности Евросоюза предоставить дополнительные гарантии Великобритании с целью содействовать одобрению британским парламентом соглашения о выходе Соединенного Королевства из ЕС.

"Мы можем найти гарантии, чтобы подтвердить, прояснить, гарантировать добрую волю и добросовестность европейцев при обязательствах, которые будут иметь подлинную юридическую силу, так как будут совместными. Мы работаем над этим днями и ночами", - приводят слова М.Барнье издания Les Echos, Die Welt, La Stampa и El Mundo.

Координатор ЕС по переговорам пояснил: "Эти заверения могут быть даны в "толковательном документе", форму которого еще предстоит определить и который дополнит соглашение о выходе и политическую декларацию".

М.Барнье считает, что "существует непонимание относительно backstop". "Backstop", или страховочный вариант, "сетка безопасности", является решением, с помощью которого, по замыслу его авторов, удастся избежать возврата к физической границе между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit, намеченного по плану на 29 марта.

"Некоторые в Соединенном Королевстве утверждают, что опасаются, как бы европейцы не использовали его (backstop), чтобы неопределенно долго сохранять эту позицию на общей таможенной территории. Это не является и никогда не было нашим намерением", - сказал М.Барнье.

"Если британцы хотят гораздо большего, чем соглашение о свободном торговом обмене, мы можем углубить политическую декларацию, которая закладывает основы будущих отношений. Если они хотят таможенного союза, то мы готовы, и это может придать другое измерение ирландскому вопросу", - отметил главный переговорщик ЕС.

Он убежден, что "путь к достижению соглашения существует".

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в интервью нескольким европейским СМИ, опубликованном в субботу, заявил о готовности Евросоюза предоставить...
 
Новости дня
Новости разные
 
СК устанавливает обстоятельства гибели мужчины в минском торговом центре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика