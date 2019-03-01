Порошенко подписал закон о предоставлении природным территориям Куяльницкого лимана статуса курорта госзначения

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предоставляющий природным территориям Куяльницкого лимана Одесской области статус курорта государственного значения.

"Несмотря на то, что в администрацию президента поступило определенное количество возражений, замечаний, предложений о вето, я думаю, что будет очень хорошим знаком, что мы запускаем закон Украины об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения", - сказал П.Порошенко на заседании Совета регионального развития Одесской области в субботу, подписывая закон.

Как сообщалось, 5 декабря 2018 года Верховная Рада признала природные территории Куяльницкого лимана курортом государственного значения (законопроект №8502).

Согласно информации на сайте Верховной Рады, 21 декабря закон был возвращен с подписью председателя парламента Андрея Парубия и направлен на подпись главе государства.

Куяльницкие грязи, обладающие лечебными свойствами, используют при лечении опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, гинекологических заболеваний, заболеваний мужских половых органов, органов желудочно-кишечной системы. Кроме того, при лечении различных заболеваний используют минеральные воды Куяльницкого лимана.

В дополнении к законопроекту определены границы округа и зон санитарной охраны курорта Куяльник.

Закон вступит в силу со дня его публикации.

Кабинет министров обязан в течение шести месяцев утвердить режим округа и зон санитарной охраны курорта Куяльник.