Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в одном из торговых центров Минска, сообщает Следственный комитет Беларуси.

"В ночь с 1 на 2 марта 28-летний мужчина в ТЦ "Галилео" на лестничном пролете спускался вниз по перилам, в результате чего упал и был смертельно травмирован", - сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данному факту следователями проводится проверка. Изъяты записи камер видеонаблюдения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства произошедшего.