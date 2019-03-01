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Мужчина погиб, упав с лестницы в ТЦ "Галилео"
Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в одном из торговых центров Минска, сообщает Следственный комитет Беларуси.
"В ночь с 1 на 2 марта 28-летний мужчина в ТЦ "Галилео" на лестничном пролете спускался вниз по перилам, в результате чего упал и был смертельно травмирован", - сообщается в телеграм-канале ведомства.
По данному факту следователями проводится проверка. Изъяты записи камер видеонаблюдения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в одном из торговых центров Минска, сообщает Следственный комитет Беларуси. "В ночь с 1 на 2 марта 28-летний...
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