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40 процентов посетителей минского казино «Шангри Ла» составляют россияне

02.03.2019 18:09 — Разное | Ежедневник  
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40 процентов посетителей минского казино «Шангри Ла» составляют россияне

casinobelarus.ru

Минское казино – самое «российское» в структуре известного оператора Storm International.

Как рассказал в интервью Ведомостям владелец компании Майкл Боттчер, 40% клиентов минского казино «Шангри Ла» составляют россияне. Это – самый высокий процент среди всех его заведений.

В Ереване в аналогичном казино достаточно высокий процент местных игроков и гостей из Ирана, россиян там примерно 20%. Тбилисское казино популярно у гостей из стран Ближнего Востока и СНГ, но россияне там еще меньше – 10-15%. Много приезжает представителей России играть в казино сети в Риге, но пока процент уступает минскому – 30%.

Компания Storm International до запрета азартных игр в 2008 году была крупнейшим оператором игорного рынка России. В Москве ей принадлежало 5 казино, сети слот-залов, баров и ресторанов. После законодательных ограничений Майкл Боттчер был вынужден переводить свой бизнес в другие страны. В 2008 году казино «Шангри Ла» было открыто в Ереване, в 2009 году в Минске, в 2012 – в Тбилиси, в 2017 – в Риге. Также бизнесмену принадлежит сеть слот-залов в Германии, также он инвестирует в слот-залы в Гане.

 
Теги: Минск
 
 
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Минское казино – самое «российское» в структуре известного оператора Storm International.
 
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