Комитет «Брестоблимущество» проведет аукцион

Комитет «Брестоблимущество» открыл в текущем году новую серию тематических аукционов. Для удобства покупателей имущество сгруппировано по территориальному признаку (зонально) — второй тематический аукцион проводится 29.03.2019 по объектам, расположенным в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском, Столинском регионах.

Приглашаем для участия в торгах:

аукцион 29.03.2019 г. с начальной ценой продажи равной одной базовой величине по продаже: здания бани, Гинцевичский р-н, аг. Люсино, ул. Советская, 11А (для бизнеса); для бизнеса или жилья -здания сельского клуба, Ганцевичский р-н, д. Гута, ул. Советская, 5, здания сельского клуба, Ганцевичский р-н, д. Красыничи, ул. Партизанская, 22, здания детского сада, Ганцевичский р-н, Хотыничский с/с. аг.Раздяловичи, ул.Мира, 8аукцион 02.04.2019 г. по продаже подъездной дороги с разгрузочными площадками, г. Ганцевичи, ул. Красноармейская, 60 (цена снижена на 50%).

Информация носит исключительно справочный характер. Подробная информация с условиями продажи, участием в торгах размещена на сайте www.brest-region.gov.by, страница комитета Брестоблимущество, раздел аукционы/конкурс (недвижимость).

Контактные телефоны : (0162) 21 19 82, 20 87 85, 21 11 99





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