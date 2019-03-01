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Районный слет передовиков прошел на Несвижчине (будет дополнено)

02.03.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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В субботу, 2 марта,  в РЦК состоялся районный слет передовиков.

Поздравить несвижан с праздником прибыли почетные гости: первый заместитель председателя Минского облисполкома Игорь Макар, первый заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета Геннадий Соловей, председатель Минского районного исполнительного комитета Иван Крупко, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутат Минского областного Совета депутатов, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Агрокомбинат Снов» Николай Радоман, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Елена Анисим, чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь, почётный гражданин города Несвижа Леонид Крупец, чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь, почётный гражданин города Несвижа Владимир Дражин, Член координационного Совета политических партий и общественных объединений Минской области, почетный гражданин г. Несвижа Мария Худая, Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний, Протоиерей Николай Лабынько, Благочинный Несвижской церковной округи, настоятель Храма Вознесения Господня  протоиерей Александр Данченко, Настоятель Римско-католического прихода «Божьего тела» в городе Несвижа, декан Несвижского деканата ксёндз-каноник Пётр Шарко, а также делегации соседних районов — Копыльского, Кореличского, Клецкого, Столбцовского, Узденского.

В гостях у несвижан побывала и делегация из Грузии во главе с мэром города Мартвили Александром Григалава.

В торжественной обстановке прошло награждение  лучших тружеников Несвижчины.

  • Районный слет передовиков прошел на Несвижчине (будет дополнено)

Подробности — в ближайших номерах «НН».


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В субботу, 2 марта,  в РЦК состоялся районный слет передовиков. Поздравить несвижан с праздником прибыли почетные гости: первый заместитель председателя
 
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