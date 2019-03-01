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МЧС предупреждает: будьте осторожны с огнем!
02.03.2019 15:43 — Разное | Навiны Камянеччыны
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Помните, что соблюдение элементарных правил пожарной безопасности способствует предупреждению пожаров, сохранности материальных ценностей, а порой и жизни людей, от чего напрямую зависит наше с вами благополучие.
Берегите себя!
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Помните, что соблюдение элементарных правил пожарной безопасности способствует предупреждению пожаров, сохранности материальных ценностей, а порой и жизни...
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