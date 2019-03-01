С 1-го марта вносятся изменения в оплату ЖКУ

Со вчерашнего дня, 1 марта, в Беларуси отменена дифференцированная плата за услуги водоснабжения, водоотведения, а также за техническое обслуживание жилых помещений. Теперь жильцы платят за эти услуги по субсидируемым тарифам вне зависимости от объемов потребления в случае регистрации граждан по месту жительства в жилом помещении. Однако если в квартире никто не зарегистрирован, то начисление платы, как и прежде, осуществляется по экономически обоснованным тарифам.

Ранее облисполкомы и Мингорисполком утвердили субсидируемые и экономически обоснованные тарифы на ЖКУ на 2019 год. В частности, СУБСИДИРУЕМЫЙ ТАРИФ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ составлял Br0,8338 за 1 куб. м, на водоотведение – Br0,5518 за 1 куб. м в Минске и Br0,6383 за 1 куб. м в регионах. До 1 марта при превышении норматива потребления 140 л в сутки с человека начисление платы за водоснабжение осуществлялось по экономически обоснованным тарифам.

Что касается ПЛАТЫ ЗА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ, то ранее она начислялась по субсидируемому тарифу за 1 кв. м площади жилого помещения в пределах 20 кв. м на зарегистрированного плательщика и члена его семьи плюс 10 кв. м на всю семью.

– С 1 марта, в случае регистрации по месту жительства в жилом помещении гражданина, субсидируемый тариф применяется в отношении всей площади квартиры, – пояснили в министерстве.

Ранее субсидируемый тариф на техобслуживание жилых домов составлял Br0,1187 за 1 кв. м. Эта услуга включает в себя техобслуживание конструктивных элементов зданий и внутридомовых инженерных систем, проверку приборов группового учета, систем автоматического регулирования расхода тепловой энергии, ликвидацию воздушных пробок в радиаторах и стояках, консервацию и расконсервацию системы отопления. Два раза в год специалисты проверяют техническое состояние систем горячего и холодного водоснабжения, канализации, поэтажных электрощитков. Контролируется также техническое состояние междуэтажных перекрытий в местах общего пользования, кровлю очищают от мусора и грязи, снега и наледи. Субсидируемый тариф применялся в отношении собственников и членов его семьи, нанимателей или тех, кто относится к понятию «плательщик».

– С 1 марта в случае, если гражданин зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении, то плата за ЖКУ начисляется по субсидируемому тарифу, вне зависимости от того, собственник он квартиры, член семьи или просто зарегистрирован по месту жительства в квартире. Исходим из того, что гражданин может быть зарегистрирован по месту жительства только в одном жилом помещении в Беларуси, – отметили в Минжилкомхозе.

Источник: belta.by.