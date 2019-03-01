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В Galileo упал и насмерть разбился мужчина
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В ночь на 2 марта в минском торговом центре Galileo, что находится в здании Центрального автовокзала, произошла трагедия: посетитель упал с третьего этажа. Гибель человека подтвердили в инфоцентре ТЦ, но отказались от комментариев. УВД Октябрьского района Минска пока также не комментирует ситуацию,
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В ночь на 2 марта в минском торговом центре Galileo, что находится в здании Центрального автовокзала, произошла трагедия: посетитель упал с третьего этажа. Гибель...
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