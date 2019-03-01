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В Galileo упал и насмерть разбился мужчина

02.03.2019 18:00 — Разное | KYKY  
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В ночь на 2 марта в минском торговом центре Galileo, что находится в здании Центрального автовокзала, произошла трагедия: посетитель упал с третьего этажа. Гибель человека подтвердили в инфоцентре ТЦ, но отказались от комментариев. УВД Октябрьского района Минска пока также не комментирует ситуацию, пишет «Наша Нива». 

В СМИ пишут: в паблике болельщиков минского «Динамо» во ВКонтакте появился пост о преждевременной смерти фаната Алексея «Кощея». Друзья собирают помощь для его родных. «Не он ли сегодня ночью в торгово-развлекательном центре Galileo упал в лестничный пролет с третьего этажа, катаясь на перилах?» – уточнил один из болельщиков. «Он», – ответили ему. Пользователь, сообщивший ВКонтакте обстоятельства происшествия, не стал подробнее рассказать о ситуации корреспонденту «НН». «Я просто слышал об этом», – ответил он.

Что произошло на самом деле 

Произошел несчастный случай, сообщает TUT.by. Компания из шести человек прогуливалась по ТЦ, когда все спускались по лестнице, один из них решил съехать по перилам, но не удержался, упал и разбился насмерть. Как сообщает Следственный комитет, погибшему было 28 лет. По факту гибели проводится проверка, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Изъяты записи камер видеонаблюдения. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
Теги: Минск
 
 
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В ночь на 2 марта в минском торговом центре Galileo, что находится в здании Центрального автовокзала, произошла трагедия: посетитель упал с третьего этажа. Гибель...
 
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