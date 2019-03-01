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Герцогиня Сассекская побеждает. В Сеть попали снимки «драки» Миддлтон и Маркл

02.03.2019 17:46 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. Британская художница Элисон Джексон изобразила шуточную драку «Кейт Миддлтон» и «Меган Маркл».  

Как сообщает Daily Mail, на фотографиях находятся двойники королевских особ. С их помощью Джексон захотела показать, как мог бы выглядеть настоящий конфликт супруг двух британских принцев.  

Герцогиня Сассекская побеждает. В Сеть попали снимки «драки» Миддлтон и Маркл
Фото: Alison Jackson / The Sun  

По мнению Элисон, победительницей в этой схватке вышла бы Меган, поскольку её двойник доминирует на постановочных снимках.  

Стоит упомянуть, что эти фотографии вызвали настоящий переполох в соцсетях. Поклонники королевской семьи поверили, что дерутся настоящие герцогини Кембриджская и Сассекская. К слову, никого даже не смутило отсутствие живота у беременной Маркл. Или же пользователи соцсетей подумали, что это давние снимки, которые случайно просочились в интернет.  

«Герцогини будут держать королевскую семью на плаву». Анна Винтур похвалила Меган Маркл  

Герцогиня Сассекская побеждает. В Сеть попали снимки «драки» Миддлтон и Маркл
Фото: Alison Jackson / The Sun  

Элисон Джексон известна своими работами, в которых изображает знаменитостей в необычных ситуациях. Например, Джорджа Буша-младшего с кубиком Рубика или Брэда Питта и Анджелину Джоли, которые выбирали в магазине ребёнка.  

Королевскую семью Элисон тоже не обошла стороной. Она показала Елизавету II в уборной, смену подгузника ребёнку Кейт и принца Уильяма, а также обнажённых принцев в раздевалке.  

Герцогиня Сассекская побеждает. В Сеть попали снимки «драки» Миддлтон и Маркл
Фото: Alison Jackson / The Sun  

На неделе мы рассказывали о том, как герцогиня Кембриджская в образе «девчонки из соседнего двора» сыграла в футбол. 

Супруга принца Уильяма также стреляла из лука и ставила палатку (здесь подробнее).  

Герцогиня Сассекская побеждает. В Сеть попали снимки «драки» Миддлтон и Маркл
Фото. Alison Jackson / The Sun
Герцогиня Сассекская побеждает. В Сеть попали снимки «драки» Миддлтон и Маркл
Фото. Alison Jackson / The Sun
Герцогиня Сассекская побеждает. В Сеть попали снимки «драки» Миддлтон и Маркл
Фото. Alison Jackson / The Sun

 
 
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Новости Великобритании. Британская художница Элисон Джексон изобразила шуточную драку «Кейт Миддлтон» и «Меган Маркл».  
 
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