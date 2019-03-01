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Герцогиня Сассекская побеждает. В Сеть попали снимки «драки» Миддлтон и Маркл
Новости Великобритании. Британская художница Элисон Джексон изобразила шуточную драку «Кейт Миддлтон» и «Меган Маркл».
Как
По мнению Элисон, победительницей в этой схватке вышла бы Меган, поскольку её двойник доминирует на постановочных снимках.
Стоит упомянуть, что эти фотографии вызвали настоящий переполох в соцсетях. Поклонники королевской семьи поверили, что дерутся настоящие герцогини Кембриджская и Сассекская. К слову, никого даже не смутило отсутствие живота у
Элисон Джексон известна своими работами, в которых изображает знаменитостей в необычных ситуациях. Например, Джорджа Буша-младшего с кубиком Рубика или Брэда Питта и Анджелину Джоли, которые выбирали в магазине ребёнка.
Королевскую семью Элисон тоже не обошла стороной. Она показала
На неделе мы рассказывали о том, как герцогиня Кембриджская в образе «девчонки из соседнего двора» сыграла в футбол.
Фото. Alison Jackson / The Sun
Фото. Alison Jackson / The Sun
Фото. Alison Jackson / The Sun
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Новости Великобритании. Британская художница Элисон Джексон изобразила шуточную драку «Кейт Миддлтон» и «Меган Маркл».
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