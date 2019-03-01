«Надо быть готовым к передрягам». Бага не горюет из-за Суперкубка, ведь готовит команду к другому

БАТЭ уступил брестскому «Динамо» (1:3) в матче за Суперкубок второй год кряду. После поединка главный тренер борисовчан Алексей Бага посетовал на невезение в случае с автоголом и ошибку при игре на стандартах, а также рассказал о повреждениях своих футболистов. Некоторые получили микротравмы во встрече с лондонским «Арсеналом», а кто-то, как Боян Дубайич, пройдет медобследование в ближайшее время.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Алексей Анатольевич, довольны вы игрой своей команды?

— Проиграв матч, нельзя быть, наверное, довольным. Как есть, так есть. Это уже история. Нужно двигаться дальше, обязательно сделать выводы. Есть моменты, на которые нужно обратить внимание.

— Во втором тайме вы заменили нападающего Бояна Дубайича. Что с ним?

— Очень сильный ушиб ребра. Неизвестно, что там: перелом или трещина. Пока прогноз неутешительный.

— Состав отличался от варианта, который вы использовали в играх с «Арсеналом». Это была проверка для тех, кто не сыграл с лондонцами?

— Нет. Ребята, который вышли сегодня в основном составе, также заслуживают играть с первых минут матча. Они точно такие же игроки БАТЭ, как и те, что остались на замену.

Есть повреждения, есть медицинские показания… Если бы не учитывали их, то отбросили бы их подготовку на некоторое время назад и потом только в мае догоняли бы. Пожертвовали бы сегодня ради эмоций, но потеряли бы потом. Конечно, выиграть всегда хочется. Хочется играть оптимальным составом, но нужно задумываться о том, что нас ждет впереди, думать о здоровье людей.

— Вы отмечали, что Суперкубок — этап подготовки к сезону, и в то же время в игре было много стыков и желтых карточек. С чем это связываете?

— Какой-никакой, а все-таки это была игра за трофей. Это раз. Соскучились футболисты по борьбе, по игре, по атмосфере. Надо отдать должное болельщикам: полные трибуны, акустика — все соответствовало накалу борьбы. Проигрывать никто не хотел, несмотря на то, что звучало, кто кому-то это неважно… Отсюда, видимо, столько стыков и желтых карточек.

— Если взглянуть на стартовые составы команд, то футболисты «Динамо» выше и мощнее ваших. Матч изобиловал силовой борьбой. Насколько комфортно ваши игроки чувствовали себя в таких условиях? И не считаете ли вы, что, в частности, Мукам выпадал из игры?

— Я бы не называл эти условия какими-то нечеловеческими. То что там больше рослых ребят или больших, то это ведь можно перевернуть в свою пользу. Контролируй мяч, и высоким ребятам будет сложнее перестраиваться. Не фоли лишний раз, не создавай стандарты у своих ворот — и все козыри соперника сводятся на нет.

Мукам? Не стал бы кого-то выделять в плохую или в хорошую сторону… Человек в тяжелый момент забил пенальти, вызван в сборную. Это достаточно квалифицированный футболист. А рост 1,95 м или 1,70 м — в европейском и мировом футболе это абсолютно ни на что не влияет. Не стал бы заострять на этом внимании.

— Мукам бил пенальти. Он штатный пенальтист?

— Нет. Были записаны другие ребята. Однако тот же Дубайич после контакта с вратарем соперника испытывал болевые ощущения. Не стал бить, а другие ребята просто передоверили Мукаму. Ничего такого в этом не вижу. На поле люди общаются, принимают решения по самочувствию, по каким-то другим критериям.

— Поясните, пожалуйста, а что с вратарем Денисом Щербицким?

— Получил небольшое повреждение после «Арсенала», это случилось в одном из единоборств. Ушиб. Решили поберечь его. Много игр впереди. Не стоит сегодняшний день, каким бы солнечным он не был и сколько бы болельщиков не пришло, того, чтобы футболист, который начинает свой разгон в большущий футбол, лечился, ходил в корсете, не дай Бог, или перенес какую-то операцию. Не вижу в этом смысла.

— Неманья Милич не попал в заявку.

— Причина та же. Сидеть на морозе, зная, что ты не выйдешь на поле… Пускай так. Хочется их сберечь. По опыту видим, что, когда команда играет по 50 игр за сезон, это немного другой подход. Хочется подойти с полной обоймой к самым важным играм.

— В третьем туре чемпионата страны вам снова играть с брестским «Динамо». Что скажете о сопернике? В матче за Суперкубок вы увидели то, что и ожидали?

— Мы видели все игры Брест на сборах. Все читаемо и по составу, и по игре. В команде собраны квалифицированные футболисты, которые знают, что делать и как. Каких-то сюрпризов не было.

Не вижу каких-то проблем в том, что нам еще раз предстоит сыграть в третьем туре в гладком чемпионате, как говорится. На этой дистанции предстоит со всеми сыграть по два раза. Третий тур, значит, третий. Таков жребий.

— То есть «Динамо» показало то, что вы и ожидали. В чем же тогда причина поражения БАТЭ?

— Может быть, какое-то невезение, если брать второй мяч в наши ворота. Такой рикошет практически с одиннадцати метров после передачи с фланга… Одну основную причину вам не назову. Это совокупность причин. Невезение, давление на наши ворота, стандартные положения — как итог, третий мяч. Они забили больше, чем мы, с чем можно и поздравить соперника.

— У БАТЭ пять защитников. Планируете ли усилить линию обороны?

— Да. Ведется активная работа по защитникам и по игрокам на других позициях. Неоднократно говорил, что до старта сезона у нас есть еще месяц. Нам надо быть готовым к этому времени, к еврокубкам и большим передрягам. А сейчас ведется работа. Абы кого хватать не хочется. Уж если и усиливаться, то квалифицированными игроками, которые придутся ко двору как и по игровым, так и по человеческим качествам.

На все позиции хочется кого-то лучше, лучше, лучше. Но сегодня, прежде всего, усиления требует защитная линия.

— Как проходит адаптация исландца Виллума Тора Виллумсона?

— Сегодня можно было его выпустить, что планировалась. Регламент, когда есть только три паузы для замен, не позволил это сделать. В первый раз у нас вышел один человек, потом надо было выпускать чуть ли не два раза по три игрока. Честно говоря, не хотелось проводить массовых замен.

Виллумсон был готовы выйти. Он хорошо тренируется. На удивление быстро влился в коллектив. Понятно, он говорит по-английски. У нас люди тоже говорят на нем.

Виллумсон — коммуникабельный, открытый парень, позитивный. По игровым качествам полностью соответствует тому, что мы видели, когда смотрели и думали о нем. Считаю, что со временем это будет игрок другого чемпионата. Его подписание для нас — стопроцентное усиление. Хотя с нами он провел лишь пять тренировок на сборе в Англии и две тут, дома.