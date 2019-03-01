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Атрибутику для организации II Европейских игр не будут облагать пошлинами

02.03.2019 19:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Атрибутику для организации II Европейских игр не будут облагать пошлинами
Фото из открытых источников

В Государственном таможенном комитете состоялось очередное заседание подкомитета по таможенному регулированию Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года в Республике Беларусь.

В мероприятии, которое прошло под руководством заместителя Председателя ГТК Александра Богдевича, приняли участие представители таможенных органов, пограничной службы, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года», а также других ведомств и организаций.

Одним из ключевых стал вопрос организации беспрепятственного перемещения через таможенную границу товаров, необходимых для проведения Игр. В частности, возможность их декларирования с использованием портала "Предварительное электронное представление сведений", помещения под специальную таможенную процедуру.

Отдельное внимание было уделено подготовке к эстафете «Пламя мира», проводимой в рамках Игр.

Так, атрибутика для организации Игр, в том числе спортивный инвентарь и фото- и видеооборудование, могут помещаться под специальную таможенную процедуру. Также товары, ввозимые непосредственно аккредитованными лицами в соответствии с Приложением 1 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования», могут ввозиться без уплаты таможенных пошлин, налогов независимо от стоимости и веса. 

 
 
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Атрибутику для организации II Европейских игр не будет облагаться таможенными пошлинами.
 
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