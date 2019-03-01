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Президент Алжира, выдвижение которого на пятый срок вызвало массовые протесты, находится в критическом состоянии

02.03.2019 19:25 — Разное | Партизан  
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2-летний президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, возглавляющий страну с 1999 года и выдвинувший свою кандидатуру на пятый срок, находится в критическом состоянии в женевской клинике.

Об этом сообщают ливанский телеканал Al-Mayadeen и египетское издание Youm7 со ссылкой на источники в медицинских кругах. Состояние здоровья главы государства ухудшилось на фоне самых значительных за 20 лет массовых протестов против его участия в президентской гонке.

По данным СМИ, Бутефлика находится в почти бессознательном состоянии в отделении интенсивной терапии, к нему никого не пускают. Этаж, где находится палата, усиленно охраняется.

Согласно избирательному кодексу Алжира, кандидат в президенты должен вместе с пакетом документов предоставить в избирком официально завизированную консилиумом врачей медицинскую справку о состоянии своего здоровья. Как сообщает Al-Mayadeen, врачи не могут выдать ему свидетельство, позволяющее продолжать работу. Согласно медицинскому заключению, Бутефлика "полностью неспособен выполнять какие-либо задачи", передает РБК.

В 2013 году алжирский лидер перенес инсульт, в результате которого передвигается на инвалидной коляске, с трудом говорит и почти не появляется на публике. Тем не менее в 2014 году он в четвертый раз был переизбран президентом. Правящая коалиция единогласно выдвинула Бутефлику и на пятый срок.

Глава государства в письменном заявлении заверил, что готов управлять Алжиром еще пять лет, однако лично к избирателям не обращался, передает РИА "Новости". Президентские выборы в Алжире пройдут 18 апреля.

Выдвижение больного Бутефлики вызвало массовые протесты. 1 марта в демонстрациях приняли участие около 800 тысяч человек. Люди вышли на улицы столицы Алжира, а также второго крупнейшего города страны Орана и еще в нескольких городов на севере, востоке и юго-востоке, сообщает русская служба RFI со ссылкой на AFP.

Манифестаны несли лозунги "Бай-бай, Бутефлика", "Режим-убийца!", "Нет пятому сроку!" Многие демонстранты дарили полицейским розы. К пятничной акции присоединились видные алжирские политические деятели, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Подчеркивалось, что акции носят в основном мирный характер, однако вечером в столице Алжира вспыхнули беспорядки, когда протестующие попытались пройти к парламенту и зданию правительства. Полиция применила слезоточивый газ и перекрыла все подходы к госучреждениям. Позже были отмечены столкновения в центре 
 Algérie: un manifestant meurt lors d’une manifestation contre un 5e mandat de Bouteflika http://www.lesoir.be/209911/article/2019-03-02/algerie-un-manifestant-meurt-lors-dune-manifestation-contre-un-5e-mandat-de …

По данным министерства здравоохранения Алжира, на которые в субботу ссылается портал TSA Algerie, в ходе пятничных акций по всей стране один человек погиб, 183 пострадали. Большинство из них покинули больницы после получения медицинской помощи.

По данным Al Jazeera, в ходе столкновений погиб сын первого премьер-министра Алжира. Главное управление национальной безопасности также сообщило о 56 пострадавших полицейских.

Около пяти десятков человек были задержаны за провокацию насилия, акты вандализма и нападения на государственную собственность. По данным полиции, большинство арестованных находились под действием психотропных препаратов и наркотических веществ. Ранее также сообщалось о задержании десятков журналистов на акции против цензуры в СМИ, запрещающей им открыто писать о демонстрациях.

Администрация президента пообещала выступить с важным сообщением по поводу протестов в субботу вечером. По некоторым данным, будет объявлено об отказе от участия Бутефлики в президентских выборах. Еще один вероятный сценарий - перенос выборов на более поздний срок.


Ночь на 4 марта - последний срок регистрации кандидатов в президенты Алжира. Предполагалось, что единый кандидат от правящей партии подаст документы в избирком в воскресенье, 3 марта. Оппозиция меж тем не сумела договориться о едином кандидате, но ряд оппозиционных политиков уже объявили о своем желании побороться за высший пост.

Специалист по Северной Африке Риккардо Фабиани в интервью RFI отметил, что у алжирской оппозиции нет широко поддерживаемого лидера, а в правящих кругах нет согласия по поводу преемника Бутефлики, поэтому предсказать развитие событий в Алжире затруднительно.

Специалист по Алжиру, политолог Жан-Шарль Жоффре добавляет, что выборы и другие демократические процедуры в стране служат лишь фасадом, а в реальности там нет механизмов сменяемости власти.


До сих пор алжирскому режиму удавалось держаться на двух столпах: запугивании населения хаосом при попытках "расшатать стабильность", как во время гражданской войны 1992-2002 годов, а также высокими нефтяными котировками. После падения цен на нефть в 2014 году эти аргументы начали утрачивать эффективность.


 
 
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2-летний президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, возглавляющий страну с 1999 года и выдвинувший свою кандидатуру на пятый срок, находится в критическом состоянии в...
 
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