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Пожар на улице Лермонтова в Минске: три человека попали в больницу
На улице Лермонтова в Минске 2 марта горела квартира. Как сообщает пресс-служба Минского городского управления МЧС, в результате пожара пострадали три человека.
Фото: Евгений Ходор, TUT.BY
Пожар вспыхнул в квартире на втором этаже четырехэтажного жилого дома по улице Лермонтова. Работники МЧС ликвидировали пожар в квартире. Спасатели эвакуировали 12 человек, в том числе троих детей, пришлось задействовать маски для спасаемых,
Еще трем жильцам понадобилась помощь медиков, они госпитализированы.
О причинах возникновения пожара пока не сообщается.
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На улице Лермонтова в Минске 2 марта горела квартира. Как сообщает пресс-служба Минского городского управления МЧС, в результате пожара пострадали три человека.
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