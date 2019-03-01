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Пожар на улице Лермонтова в Минске: три человека попали в больницу

02.03.2019 19:15 — Разное | Партизан  
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На улице Лермонтова в Минске 2 марта горела квартира. Как сообщает пресс-служба Минского городского управления МЧС, в результате пожара пострадали три человека.


Фото: Евгений Ходор, TUT.BY

Пожар вспыхнул в квартире на втором этаже четырехэтажного жилого дома по улице Лермонтова. Работники МЧС ликвидировали пожар в квартире. Спасатели эвакуировали 12 человек, в том числе троих детей, пришлось задействовать маски для спасаемых, пишет tut.by

Еще трем жильцам понадобилась помощь медиков, они госпитализированы.

О причинах возникновения пожара пока не сообщается.


 
Теги: Минск
 
 
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На улице Лермонтова в Минске 2 марта горела квартира. Как сообщает пресс-служба Минского городского управления МЧС, в результате пожара пострадали три человека.
 
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