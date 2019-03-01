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Списанные американские корабли для Украины не смогли до нее доплыть

02.03.2019 18:39 — Разное | Партизан  
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Списанные американские военные катера Island прибудут на Украину в течение года. Об этом в субботу, 2 марта, сообщает УНИАН, цитируя выступавшего на брифинге в Одессе помощника госсекретаря США Джорджа Кента.

Патрульный катер класса Island
Фото: ВМС США

По словам Кента, сейчас корабли находятся в Балтиморе. Они уже являются собственностью Украины, но пока не готовы пересечь океан, чтобы работать в Черном море. Списанные катера нуждаются в подготовке, пишет lenta.ru

Джордж Кент заявил, что США готовы сотрудничать с Украиной, чтобы дать последней «возможность защититься от внешней агрессии». Помощь, по его словам, будет заключаться в тренингах и совместных учениях, а также регулярной присутствии в Черном море кораблей США.

Церемония передачи Украине двух списанных катеров состоялась в Балтиморе еще в сентябре прошлого года, на ней присутствовали президент Украины Петр Порошенко и командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко. На этой встрече Порошенко выразил надежду, что корабли «станут еще одним кирпичом в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами».

Патрульные катера класса Island строились для Береговой охраны США, всего было произведено 49 судов. 37 из них остаются в строю, два в 2016 году были переданы Береговой охране Грузии. Вооружение катеров состоит из 25-миллиметровой пушки и двух пулеметов.

Украине были переданы катера Drummond и Cushing, построенные в 1988 году. По информации Marine Traffic, Drummond еще остается в строю, хотя и выходил последний раз из порта в марте 2016 года.



 
 
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Списанные американские военные катера Island прибудут на Украину в течение года. Об этом в субботу, 2 марта, сообщает УНИАН, цитируя выступавшего на брифинге в Одессе...
 
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