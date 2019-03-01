Лондонский уборщик нашел в автобусе почти 400 тысяч долларов и отдал их полиции

Как отмечается, на эти средства он мог бы жить до конца своих дней, не занимаясь больше своей профессией. Однако уборщик оказался «удивительно честным».





Подчеркивается, что в лондонском транспорте нередко оставляют необычные вещи, такие, как свежее сердце животного.



