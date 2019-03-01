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Лондонский уборщик нашел в автобусе почти 400 тысяч долларов и отдал их полиции

02.03.2019 18:06 — Разное | Партизан  
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Уборщик нашел в лондонском автобусе £300 тысяч (около $ 397 тысяч) и передал эти деньги полиции, пишет Daily Mirror.

Как отмечается, на эти средства он мог бы жить до конца своих дней, не занимаясь больше своей профессией. Однако уборщик оказался «удивительно честным».

Подчеркивается, что в лондонском транспорте нередко оставляют необычные вещи, такие, как свежее сердце животного.


 
 
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Уборщик нашел в лондонском автобусе £300 тысяч (около $ 397 тысяч) и передал эти деньги полиции, пишет Daily Mirror.
 
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