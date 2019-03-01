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Лондонский уборщик нашел в автобусе почти 400 тысяч долларов и отдал их полиции
Уборщик нашел в лондонском автобусе £300 тысяч (около $ 397 тысяч) и передал эти деньги полиции,
Как отмечается, на эти средства он мог бы жить до конца своих дней, не занимаясь больше своей профессией. Однако уборщик оказался «удивительно честным».
Подчеркивается, что в лондонском транспорте нередко оставляют необычные вещи, такие, как свежее сердце животного.
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Уборщик нашел в лондонском автобусе £300 тысяч (около $ 397 тысяч) и передал эти деньги полиции, пишет Daily Mirror.
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