Cнова на копейку. С 3 марта дорожает бензин

пишет kp.by Белорусов уже не удивляют подорожания топлива, перестали уже и задаваться вопросом «почему именно копейка?» За 2018 год топливо дорожало 27 раз. Практически всегда на копейку и очень часто по воскресеньям,kp.by

С 3 марта цены на автомобильное топливо снова увеличиваются на 1 копейку.





- Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,45, АИ-95-К5-Евро - Br1,56, АИ-98-К5-Евро - Br1,77, ДТ - Br1,56, - приводят цифры в пресс-службе концерна «Белнефтехим?». - В феврале 2019 года, если сравнивать с с февралем прошлого года, цена на нефть для Беларуси в долларовом эквиваленте увеличилась на 13%, а цены на топливо выросли на 9%.





С прошлого подорожания прошло чуть больше недели.



