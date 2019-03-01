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В администрацию президента России передали подписи за освобождение обитателей "китовой тюрьмы"

02.03.2019 18:00 — Разное | Интерфакс  
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В администрацию президента РФ переданы 100 тыс. подписей под обращением к  Владимиру Путину, в котором содержится призыв выпустить косаток и белух, содержащихся в вольерах бухты Средняя в районе Находки (Приморский край), заявили в российском отделении Greenpeace.

"Представители российского отделения Greenpeace передали в администрацию президента РФ первые 100 000 подписей под обращением к Владимиру Путину с требованием выпустить косаток из бухты Средняя", - говорится в сообщении, размещенном в субботу на официальном сайте Greenpeace Россия.

"Всего за два месяца петицию Greenpeace России подписали более 120 тыс. человек. Сбор подписей за освобождение косаток и белух организовали также отделения Greenpeace в Австрии, Германии, Польше и других странах. Всего на различных петиционных платформах собрано более миллиона подписей", - отмечается в сообщении.

Экологи заявляют, что нужно убедиться в том, что морские животные "пройдут реабилитацию при содействии независимых экспертов, и их выпустят туда, где их незаконно выловили - в воды Охотского моря".

"К сожалению, мы так и не получили ответа на предложение помощи по улучшению условий содержания косаток и белух ни из Минприроды, ни от губернатора Приморского края. Жизнь и здоровье пленных животных по-прежнему в опасности, отловщики продолжают "адаптировать" китов к жизни в неволе и утверждать, что вылов и экспорт абсолютно легальны", - заявляет руководитель отдела исследований Greenpeace Россия Оганес Таргулян, которого цитирует пресс-служба российского отделения международной экологической организации.

Заточение в "китовой тюрьме"

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы и поместили их в вольеры в бухте Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". Зоозащитники указывают на плачевное состояние некоторых животных, в том числе нарушение кожных покровов и риск развития инфекционных заболеваний.

После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Зоозащитники просят надзорные органы, следствие, федеральные и краевые власти привлечь экспертов для реабилитации и реинтродукции животных, решение еще не принято.

В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли. В феврале из вольеров пропала косатка, полиция начала проверку.

Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте. На данный момент животные все еще в "китовой тюрьме". Выяснилось, что помимо косаток и белух там также держат моржат.

 

 
 
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В администрацию президента РФ переданы 100 тыс. подписей под обращением к  Владимиру Путину, в котором содержится призыв выпустить косаток и белух, содержащихся в...
 
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