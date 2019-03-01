Беларуский IT-бизнесмен, основатель Maps.me и инвестиционной Bulba Ventures Юрий Мельничек рассказал в своем Facebook крутую историю о том, как глава ПВТ спас его мероприятие. Цитируем:



«Прошлой ночью я узнал, что Эрик Гундерсен, CEO Mapbox, не впустили в Россию и депортировали обратно в Хельсинки, откуда он прилетел. Он летел из Хельсинки в Минск с пересадкой в Москве, чтобы выступить на Bulbacon. Оказалось, что по стечению обстоятельств и ошибок его добавили в беларуский список невъездных.



В два часа ночи я в отчаянии написал Всеволоду Янчевскому, директору ПВТ, и попросил помочь. И удивился, что в 2:05 он ответил и пообещал заняться этим вопросом. А рано утром он связался с МВД и миграционными властями, и исправил ситуацию!



Эрик прилетел прямым рейсом в Минск в тот же день, и сейчас выступает на конференции. А я стою и думаю, что не знаю, где ещё, кроме Беларуси и ПВТ, этот вопрос мог бы решиться за пару часов рано утром. Спасибо ПВТ и лично Всеволоду Янчевскому за такую вовлеченность, благодаря которой Эрик сейчас делится своим опытом построения единорога с предпринимателями в Минске».



Для справки: Mapbox был основан в 2010 году как компания по созданию персонализированных карт для различных сайтов и мобильных приложений. В 2013 году он получил 10 миллионов инвестиций от Foundry Group, в 2015-м – 53 млн, в основном от DFJ Growth. В 2017-м добавились еще 164 миллионов от Softbank и ряда других компаний. А потом Mapbox стал резидентом Парка высоких технологий.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Американский СЕО оказался невъездным в Беларусь. Глава ПВТ помог ему приехать в Минск Беларуский IT-бизнесмен, основатель Maps.me и инвестиционной Bulba Ventures Юрий Мельничек рассказал в своем Facebook крутую историю о том, как глава ПВТ спас его мероприятие....